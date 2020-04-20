АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН ПОБЛАГОДАРИЛ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ЗА ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ, ЗАБОТУ О ВЕТЕРАНАХ И И СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ПОДВИГЕ ПРЕДКОВ

Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ. Присутствие Президента республики А.Г. Бжания в числе лидеров других государств на торжественном параде, который состоится 24 июня на Красной площади в Москве «станет символом нашего общего вклада в разгром врага и нашей признательности народу Абхазии за сохранение памяти о Победе». Об этом сказал посол России в Абхазии Алексей Двиняни на пресс-конференции в медиа-агентстве Sputnik Абхазия.

Российский дипломат поблагодарил жителей Абхазии за трепетное и душевное отношение к этому празднику, за почет и заботу, которыми здесь окружены ветераны, за сохранение памяти о подвиге наших предков.