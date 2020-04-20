АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН ПОБЛАГОДАРИЛ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ЗА ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ, ЗАБОТУ О ВЕТЕРАНАХ И И СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ПОДВИГЕ ПРЕДКОВ
Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ. Присутствие Президента республики А.Г. Бжания в числе лидеров других государств на торжественном параде, который состоится 24 июня на Красной площади в Москве «станет символом нашего общего вклада в разгром врага и нашей признательности народу Абхазии за сохранение памяти о Победе». Об этом сказал посол России в Абхазии Алексей Двиняни на пресс-конференции в медиа-агентстве Sputnik Абхазия.
Российский дипломат поблагодарил жителей Абхазии за трепетное и душевное отношение к этому празднику, за почет и заботу, которыми здесь окружены ветераны, за сохранение памяти о подвиге наших предков.
«Это вызывает искреннюю симпатию и уважение у россиян, и особенно ценно в нынешние времена, когда попытки фальсификации истории и обеления преступников стали почти обыденностью», - сказал Двинянин и привел в качестве примеров снос в Праге памятника маршалу Коневу, освободившему Чехословакию от фашистов, и разрушение в Харькове украинскими неонацистами памятника маршалу Жукову, «которому вся Европа должна быть вечно признательна, что не является сегодня рабом».
Ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» будет организована в России 26 июля. Российский дипломат выразил надежду на то, что эпидемиологическая обстановка позволит провести ее и в Абхазии.
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