АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: АБХАЗИИ В ЕЕ БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ СОЧУВСТВУЮТ НЕМАЛО ГОСУДАРСТВ В МИРЕ, ИМЕЮЩИХ СХОЖИЕ ЭПИЗОДЫ В СВОЕЙ ИСТОРИИ

По словам российского дипломата, основной упор в этом контексте сделан на реализацию положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 г., включая его «секторальные» соглашения.

Как известно, договорно-правовую базу российско-абхазского сотрудничества составляют более сотни документов, и работа по ее расширению и совершенствованию продолжается.

Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ. Несмотря на то, что дипломатическим отношениям между Россией и Абхазией в сентябре этого года исполнится всего 12 лет, их размах явно больше такого «детского» возраста, сказал посол России в Абхазии Алексей Двиняни на пресс-конференции в медиа-агентстве Sputnik Абхазия.

Одними из последних подписаны Соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии, дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий российских граждан, постоянно проживающих в Абхазии, Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и Академией наук Абхазии и целый ряд других.

«В конце прошлого года Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии утвердила инвестиционную программу на 2020-2022 гг. В ее рамках на развитие республики выделяется около 4,5 млрд руб. Они пойдут на реализацию важных инфраструктурных проектов в республике, в частности, на ремонт и освещение автодорог, модернизацию электросетей, систем водоснабжения и медицинских учреждений, развитие курорта в Гагре и другие социально значимые цели»,- сообщил Алексей Двинянин.

По словам дипломата, Россия оказывает содействие Абхазии в продвижении ее международного признания и установлении контактов с зарубежными странами.

«Чаще всего эта деятельность не видна широкой публике, ее негласный характер объясняется желанием не навредить интересам тех стран, которые готовы внять голосу справедливости и признать независимость Абхазии, но опасаются давления, а то и прямого шантажа со стороны западных покровителей Тбилиси», - сказал посол.

Он нал высокую оценку совместной работе с МИД Абхазии.

По словам Двинянина, эта работа показывает, что «республике и ее борьбе за свободу и независимость сочувствуют немало государств в мире, имеющих схожие эпизоды в своей истории, например, борьбу с колониальным гнетом. Однако не все они могут себе позволить по политическим или экономическим причинам бросить вызов коллективному Западу, который отстаивает в этом вопросе интересы Грузии в обмен на ее антироссийскую заряженность»

Посол России также отметил личный вклад министра иностранных дел Абхазии Даура Кове и его команды, «благодаря умелым и неустанным усилиям которых у страны появляется все больше друзей в мире».

Касаясь темы временно закрытой российско-абхазской границы, Алексей Двинянин сказал, что рассчитывает на понимание жителей Абхазии в отношении этого решения российских властей.

«Это и в интересах вашей республики, где уровень заболеваемости в разы ниже, чем в России. Бдительность и превентивные меры – вот рецепт благополучия в нынешней ситуации. Уверен, что эпидемиологическая обстановка рано или поздно наладится, и все мы вернемся к привычной жизни. А пока Россия по-прежнему готова прийти на помощь Абхазии в трудную минуту», - отметил посол.

По информации Двинянина, Правительство РФ прорабатывает вопрос об оказании Абхазии финансовой помощи в целях последовательного обеспечения ее социально-экономического развития. По просьбе абхазских властей сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота России провел санитарную обработку целого ряда общественных объектов во всех районах республики. По линии Роспотребнадзора на безвозмездной основе в республику переданы тест-системы «Вектор» для диагностики коронавируса. Анализ собранного в Абхазии биоматериала проводится в сочинском отделении Ставропольского научно-исследовательского противочумного института.

Что касается самого посольства, то оно помогло Движению предпринимателей республики «Мы вместе» и Московской абхазской диаспоре доставить в Абхазию приобретенное ими медицинское оборудование.

«Мы готовы и впредь на любом уровне откликаться на просьбы наших абхазских союзников», - заявил Алексей Двинянин.