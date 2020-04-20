ПОСОЛ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРЕДЛОЖИЛ ПОДОЖДАТЬ С ОТКРЫТИЕМ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЫ

Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ. Вопрос открытия границы с Абхазией решается высшим руководством РФ, сказал на пресс-конференции в медиа-агентстве Sputnik Абхазия посол РФ в РА Алексей Двинянин, отвечая на вопрос о возможности ослаблении режима пересечения российско-абхазской границы.

«Ограничения режима пересечения границы связаны с эпидемией коронавируса. Передо мной лежат изменения, внесенные в распоряжение правительства РФ, где речь идет о всем периметре границ, будь-то российско-абхазской или российско-белорусской. Я напомню мудрые слова Александра Анкваба: «Либо мы впустим сюда туристов и все заболеем, либо все-таки немного потерпим, подождем». Это лично мое мнение, но я не думаю, что РФ будет применять какой-то исключительный режим к отдельно взятому участку границы», - сказал российский посол.

Двинянин предложил предположить условно, что открывается лишь абхазский участок государственной границы РФ.