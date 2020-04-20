ПОСОЛ РОССИИ В АБХАЗИИ ПРЕДЛОЖИЛ ПОДОЖДАТЬ С ОТКРЫТИЕМ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЫ
Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ. Вопрос открытия границы с Абхазией решается высшим руководством РФ, сказал на пресс-конференции в медиа-агентстве Sputnik Абхазия посол РФ в РА Алексей Двинянин, отвечая на вопрос о возможности ослаблении режима пересечения российско-абхазской границы.
«Ограничения режима пересечения границы связаны с эпидемией коронавируса. Передо мной лежат изменения, внесенные в распоряжение правительства РФ, где речь идет о всем периметре границ, будь-то российско-абхазской или российско-белорусской. Я напомню мудрые слова Александра Анкваба: «Либо мы впустим сюда туристов и все заболеем, либо все-таки немного потерпим, подождем». Это лично мое мнение, но я не думаю, что РФ будет применять какой-то исключительный режим к отдельно взятому участку границы», - сказал российский посол.
Двинянин предложил предположить условно, что открывается лишь абхазский участок государственной границы РФ.
«Ну, мы откроем условно российско-абхазскую границу, тогда на нас обидятся белорусы, которые являются такими же нашими союзниками и братьями, как и абхазы. Есть и другие страны, есть Казахстан… . В данном случае, это мое личное мнение, поскольку вопросами открытия или закрытия границ занимается высшее руководство РФ и ограничения были приняты распоряжениями правительства РФ, поэтому я бы призвал как, ваш премьер-министр подождать», - подчеркнул Алексей Двинянин.
Российский дипломат выразил надежду на то, что совместными усилиями удастся приостановить распространение коронавируса, что даст возможность не только ослабить режим пересечения, но и вовсе открыть границу с Абхазией.
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