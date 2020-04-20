МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗСКИХ СМИ

На первом задержании было оказано сопротивление сотрудникам органов правопорядка. На втором задержании - человек сам сдался. Дом был оцеплен, окружен, ему было предложено сдаться, вот он и сдался добровольно

Это результат слаженной работы оперативного состава СГБ и МВД. Мы совместно проводили операцию. Устанавливались лица, где они находятся или у кого они могут находиться, кто им помогает. Соответственно, потом проводились задержания, которые нам всем известны.

Чтобы разоблачить наркоторговца нужно время. Надо собрать информацию. Ннужны технические спецсредства. В МВД же, можно сказать, ноль технических средств. Их нет вообще.

Наркоторговцы, в отличие от сотрудников МВД больше оснащены. Но с открытием границы мы надеемся, что РФ нам поможет в этом вопросе. Если нам будет оказана техническая поддержка, то я уверен, мы спустим на самый минимальный уровень продажу наркотиков в Абхазии.

В настоящее же время происходит так: завозится в Абхазию крупная партия наркотиков, потом делаются закладки. Наркоторговцы пользуются только геолокацией, чтобы показать покупателю, где лежит данный наркотик. Мы же не имеем необходимого оснащения, чтобы бороться с ними.

Да, мы задерживаем людей, но не тех, кого нам хотелось бы в первую очередь. С открытием границы поток наркотиков увеличиться. Это мы тоже понимаем. У нас запланирован ряд встреч с руководителями силовых структур РФ, где мы будем прорабатывать данный вопрос и мы надеемся на поддержку и техническое оснащение.

Сейчас же мы работаем т.н. «советским методом», т.е. вычисляем, организуем засады на несколько суток, только таким путем и таким методом пытаемся предотвратить продажу наркотиков. Я думаю, что результаты будут видны, нам нужно немного времени в этом направлении.

О побоях заключенного

Почти сразу, как появилась данная информация, мой заместитель выехал в УВД г. Сухум. Гражданин, который задержан по ч. 4. ст. 155, был доставлен из ИВС в кабинет. Замминистра произвел визуальный осмотр. В кабинете находился и председатель Сухумского гор собрания Константин Пилиа. Они поговорили с задержанным. Следов никаких побоев у него не было. Час назад мне принесли результаты судмедэкспертизы, его осмотрели врачи. Они тоже дают заключение об отсутствии побоев. Можете в пресс-службе получить это заключение.

Если честно, я считаю, что добиваться справедливости надо не в соцсетях. О приговоре, о нарушениях закона в действиях сотрудников милиции следует обращаться в надзирающий орган – прокуратуру! Писать туда!

Хочу сказать, что не настолько невинен молодой человек, о котором идет речь. Он дважды судим по аналогичной статье в 2013 и 2016 годах. В данный момент он подозревается в краже 425 тысяч рублей, что считается кражей в особо крупном размере. Понятно, что для родителей и супруги он самый родной и чистый.

Мы считаем, что у нас есть веские основания для его задержания. Он наш постоянный «клиент». Если бы были какие-то побои, я бы незамедлительно принял кадровые решения. Но, ни мы визуально, ни судмедэкспертиза не подтвердили побоев.

О взаимодействии между правоохранительными органами.

Сейчас у нас налажено очень хорошее взаимодействие между Генеральной прокуратурой, СГБ и МВД. Мы вместе сотрудничаем в плотном режиме. Но я не могу давать оценку органам следствия. Т.е. они выписывают нам протокол задержания. Наша же задача найти человека и задержать его. А дальше следственные органы будут работать по данному преступлению.

О реформировании системы МВД

Любая реформа требует денежных средств, которых в данный момент в Абхазии, к сожалению, не имеет, но какая-то работа в этом направлении нами уже ведется. О реформировании системы правоохранительных органов говорилось и в предвыборной программе президента. Работа ведется. и в данный момент, уже идет работа в этом

Сейчас юристы работают над данным вопросом. Мы будем иметь и экономическое обоснование данного вопроса и через какое-то время представим свое видение реформы системы МВД, Сейчас же мы запустили пилотный проект патрулирования в Сухуме. Он дает положительный результат. Следующий этап - это Гагра, Пицунда и Цандрипш.

О замене названия «милиция» на «полицию».

Сегодня я не вижу в этом смысла. Я считаю, что сначала качество работы милиции надо изменить, а название всегда успеем поменять. Это тоже связано с затратами: и форму заменить, и материально-технически оснастить по-другому.

Продолжение следует