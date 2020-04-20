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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 31 ЧЕЛОВЕК, НИ У КОГО НЕТ КОРОНАВИРУСА

Новости Вторник, 09 июня 2020 17:58
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Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 31 граждан, диагноз COVID - 19 ни у кого не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в понедельник, 8 июня.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

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