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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ДБАР: ДОМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ДОЛЖЕН БЫТЬ МУЗЕЕМ, А НЕ МЕСТОМ ГДЕ ДОЛЖНЫ СКРЫВАТЬСЯ ПРЕСТУПНИКИ

Новости Вторник, 09 июня 2020 18:35
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ДМИТРИЙ ДБАР: ДОМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ДОЛЖЕН БЫТЬ МУЗЕЕМ, А НЕ МЕСТОМ ГДЕ ДОЛЖНЫ СКРЫВАТЬСЯ ПРЕСТУПНИКИ

Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ. Дом первого президента должен быть музеем, а не местом где должны скрываться преступники. Об этом сказал министр внутренних дел Дмитрий Дбар на пресс-конференции в пресс-центре АГТРК.

По словам министра, 29 мая, когда произошла стрельба у дома первого президента, на место происшествия сразу же выехала оперативно-следственная группа.

«Никто из свидетелей произошедшего не дал никаких показаний, никаких объяснений того,  что там произошло. Оперативным путем, лица, которые стали нам известны, которые находились там, были задержаны и водворены в ИВС. Но мы не можем завести уголовное дело без того, что нам скажут, грубо говоря, что мы видели, что этот человек стрелял, или он себя вел неправомерно», - сказал министр.

«Естественно, то, что там происходило, недопустимая вещь. В то же время хочу сказать, что дом первого президента Абхазии должен быть музеем, а не местом для того, чтобы кто-то там мог скрываться. Мы, исходя из своей совести и большого уважения к Первому президенту не можем даже близко подойти туда. Это я говорю открыто! Это музей наш, а не место где должны скрываться преступники. Поверьте, у нас не было бы таких проблем, если бы было бы так! И мы надеемся, что так оно и будет в дальнейшем».

На вопрос журналиста «Абаза-ТВ», а как сейчас обстоят дела вокруг дома первого президента, Беслан Дбар предложил взять камеру, поехать и самим посмотреть, что там происходит.

«Что касается меня, то я там был, но не позволил себе зайти в дом Первого президента РА. Я считаю, что это неправильно», - сказал министр.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 09 июня 2020 18:38

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