ДМИТРИЙ ДБАР: ДОМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ДОЛЖЕН БЫТЬ МУЗЕЕМ, А НЕ МЕСТОМ ГДЕ ДОЛЖНЫ СКРЫВАТЬСЯ ПРЕСТУПНИКИ

Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ. Дом первого президента должен быть музеем, а не местом где должны скрываться преступники. Об этом сказал министр внутренних дел Дмитрий Дбар на пресс-конференции в пресс-центре АГТРК.

По словам министра, 29 мая, когда произошла стрельба у дома первого президента, на место происшествия сразу же выехала оперативно-следственная группа.

«Никто из свидетелей произошедшего не дал никаких показаний, никаких объяснений того, что там произошло. Оперативным путем, лица, которые стали нам известны, которые находились там, были задержаны и водворены в ИВС. Но мы не можем завести уголовное дело без того, что нам скажут, грубо говоря, что мы видели, что этот человек стрелял, или он себя вел неправомерно», - сказал министр.