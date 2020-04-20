АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ ОО «АДЫГА ХАСА»

Он сообщил, что организация находясь в составе Международной черкесской ассоциации, тесно взаимодействует с Союзами добровольцев и Союзами ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в республиках Северного Кавказа. В «Адыга Хаса» в Абхазии входят около 500 человек, в том числе репатрианты из разных стран.

Валерий Маремуков отметил, что основным направлением деятельности организации сегодня является социальная помощь её членам, укрепление отношений между ними.

Александр Анкваб считает, что деятельность организации важна и актуальна.

«Сегодня важно делать как можно больше для того, чтобы история взаимоотношений и взаимопомощи между нами оставалась в сознании молодого поколения и передавалась будущим поколениям», – сказал глава КМ.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство готово оказывать поддержку и помощь ОО «Адыга Хаса» в её деятельности.

Валерий Маремуков – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг., заместитель командующего батальоном «Кабарда», кавалер ордена Леона, с 2010 года – член ОО «Адыга Хаса», с 2015 года – член совета МЧА, в 2019 году избран председателем ОО «Адыга Хаса» в Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.