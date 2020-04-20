ДМИТРИЙ ДБАР: ЗА 5 ЛЕТ БЫЛО ВЫДАНО 2 267 РАЗРЕШЕНИЙ НА НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ

«Вы знаете, что было поручение главы государства. Мы уже предоставили все документы, которые потребовал от нас глава государства. За 5 лет роздано 2 267 разрешений на ношение оружия. Это катастрофа для нашей страны! Сейчас мы, когда нам попадаются люди с разрешением на ношение оружия, забираем его у них и проверяем по учетам СГБ и МВД. Если он не имеет судимости, у него нет криминальный следа, то человек не виноват в том, что мы раздавали эти разрешения. Мы возвращаем ему оружие, но только с правом хранения. Участковые же будут проверять, как хранится это оружие, в надлежащем ли виде», – сказал министр.

Сухум. 9 июня 2020. Абхазия-Информ . За 5 лет было выдано 2 267 разрешений на ношение оружия. Об этом сказал министр внутренних дел Дмитрий Дбар на пресс-конференции в пресс-центре АГТРК.

По информации Дбара, за 5 лет роздано 451 единица наградного оружия. Более 220 единиц табельного оружия МВД роздано как наградное обычным гражданам.

«В данный момент вся наша разрешительная система опечатана, поднимаются документы, разрабатываются новые положения. Мы будем строго следить за тем, кто получает право на хранение оружия, а тем более на ношение», - сообщил министр.

.Дмитрий Дбар считает недопустимым, чтобы граждане свободно, открыто носили оружие.

«Приходя в любое заведение, мы можем видеть, что люди открыто носят пистолеты. Из 100 человек 80 сидят с оружием. Пока что нами изъято немного – 17 единиц оружия. Люди все положили его дома, но мы подождем и изымем!», – предупредил министр внутренних дел.

Что касается закона об обороте оружия, то он очень необходим, по словам министра, и парламент вскоре рассмотрит его.

«Надо четко разграничить, кто имеет право на ношение и на хранение оружия», – считает министр.

На вопрос «Абхазия-Информ», понесут ли наказание лица, виновные в «раздаче» оружия, Дмитрий Дбар сказал: «Мы дадим этому правовую оценку, вместе с прокуратурой проработаем этот вопрос. Только сейчас мы выявили, кем и когда было роздано данное оружие. Мы будем смотреть, это было сделано законно или незаконно. Очень много оружия раздали, очень много!», – заключил министр.