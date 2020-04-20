СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ОЦЕНИЛИ СИТУАЦИЮ НА ГРАНИЦЕ КАК СТАБИЛЬНУЮ И СПОКОЙНУЮ

В ходе онлайн-конференции обсуждались вопросы распространения коронавируса в Абхазии, вопросы безопасности и стабильности в регионе, вопросы гуманитарного характера, а также перспективы проведения очередного раунда Женевских Дискуссий.

Сухум. 10 июня 22020. Абхазия-Информ . 9 июня глава МИД Абхазии Даур Кове провел очередную видеоконференцию c сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Глава внешнеполитического ведомства Абхазии проинформировал сопредседателей Женевских дискуссий о том, что ситуация с коронавирусом в республике в целом стабильная и нет новых случаев заражения, за исключением зафиксированных недавно случаев заболевания курсантов военных ВУЗов, вернувшихся из Российской Федерации. Министр в очередной раз выразил благодарность всем международным структурам за оказанную помощь и содействие, которые носят регулярный характер.

В ходе обсуждения вопроса безопасности в приграничных районах Даур Кове обратил внимание сопредседателей на случай задержания 6 июня трех граждан Грузии за незаконное пересечение государственной абхазо-грузинской границы по реке Ингур. Министр также сообщил, что по данному факту было заведено уголовное дело, которое будет рассмотрено соответствующими органами.

Глава МИД Абхазии отметил необходимость во избежание подобных ситуаций информирования граждан Грузии путем распространения информационных буклетов с правилами пересечения государственной границы.

Все участники видеоконференции оценили ситуацию на границе как стабильную и спокойную.

Сопредседателями Женевских дискуссий был поднят вопрос возобновления механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). В ходе обсуждения вопроса участники встречи подчеркнули важность создания условий, где каждая из сторон могла бы предложить свой формат работы данного механизма.

В рамках прошедшей видеоконференций Даур Кове обратил внимание Сопредседателей на провокационный пост в социальной сети «Твиттер» посла Грузии в Великобритании Т. Беручашвили. Публикация картинки с переползающей через колючую проволоку девочкой, приуроченная к Международному дню защиты детей, призвана продемонстрировать якобы дискриминационное отношение к жителям Галского района Абхазии, в частности, в вопросе получения образования на грузинском языке.

В свою очередь сопредседатели Женевских дискуссий выразили сожаление, что контролировать такого рода публикации в социальных сетях крайне сложно и подчеркнули, что постоянно призывают участников воздерживаться от подобной негативной риторики, которая создаёт дополнительную напряженность между Абхазией и Грузией.

Сопредседатели Женевских дискуссий проинформировали, что, к сожалению, на сегодняшний день невозможно определить точную дату очередного раунда. Следующая встреча в подобном формате намечена на конец июня.