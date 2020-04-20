ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АБХАЗИИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 9,5 МЛРД РУБЛЕЙ
Сухум. 10 июня. 2020. Абхазия-Информ. Объем внешней торговли Абхазия за 5 месяцев 2020 года составил 9 млрд 508,5 млн рублей, сообщили «Абхазия-Информ» в Государственном таможенном комитете. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем внешней торговли увеличился на 392,5 млн рублей или на 4,3%, в 2019 г. он составлял 9 млрд 116 млн. руб.).
Объем импорта за 5 месяцев 2020 г. составил 7 млрд 49,4 млн рублей, экспорта - 2 млрд 459,1 млн рублей.
|Направление
|2019г.
|2020г.
|±
|Спад/рост %
|Импорт
|6 452,0
|7 049,4
|+597,4
|109,2
|Экспорт
|2 664,0
|2 459,1
|-204,9
|7,7
|Товарооборот
|9 116,0
|9 508,5
|+392,5
|104,3
Увеличение товарооборота по импорту обусловлено, увеличением стоимостных показателей таких товаров, как табачные изделия, продукция химической отрасли, машины и оборудование
Сокращение же товарооборота по экспорту связано с сокращением стоимостных показателей за 5 мес. 2020 г в сравнении с прошлым годом таких товаров, как: рыбная мука – на 261 млн. руб., рыбий жир – на 15,7 млн руб., шампанское - на 20 млн руб.. галька, гравий, щебень – 10,5 млн руб., косметические средства - на 10 млн руб., чача – на 13,1 млн руб.
Положительная динамика в 2020 году наблюдается по таким категориям товаров как: клубника - 28 млн руб.(в 2019 г. - 2,6 млн руб.), лесоматериалы - 34,8 млн руб. (в 2019 г. - 23,2 млн руб.), вина - 1 млрд 189,5 млн руб. (в 2019 г. – 1 млрд 25,8 млн руб.)
План по таможенным платежам за 5 месяцев выполнен на 94%. Сумма начислений по таможенным платежам за 5 месяцев 2020 года составила 686,8 млн рублей.
«Несмотря на введенные торговые ограничительные меры в связи с пандемией короновируса COVID-19, план по таможенным платежам за 5 месяцев выполнен на 94,1%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма начислений в текущем году увеличилась на 85 млн руб. (602 млн руб. за 5 мес. 2019 г.)», - уточнили в ГТК.
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