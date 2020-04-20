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Абхазия Информ

ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АБХАЗИИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 9,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Среда, 10 июня 2020 15:34
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ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АБХАЗИИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 9,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 10 июня. 2020. Абхазия-Информ. Объем внешней торговли Абхазия за 5 месяцев 2020 года составил 9 млрд 508,5 млн рублей, сообщили «Абхазия-Информ» в Государственном таможенном комитете. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем внешней торговли увеличился на 392,5 млн рублей или на 4,3%, в 2019 г. он составлял 9 млрд 116 млн. руб.).

Объем импорта за 5 месяцев 2020 г. составил 7 млрд 49,4 млн рублей, экспорта - 2 млрд 459,1 млн рублей.

Направление 2019г. 2020г. ± Спад/рост %
Импорт 6 452,0 7 049,4 +597,4 109,2
Экспорт 2 664,0 2 459,1 -204,9 7,7
Товарооборот 9 116,0 9 508,5 +392,5 104,3

Увеличение товарооборота по импорту обусловлено, увеличением стоимостных показателей таких товаров, как табачные изделия, продукция химической отрасли, машины и оборудование

Сокращение же товарооборота по экспорту связано с сокращением стоимостных показателей за 5 мес. 2020 г в сравнении с прошлым годом таких товаров, как: рыбная мука – на 261 млн. руб., рыбий жир – на 15,7 млн руб., шампанское - на 20 млн руб.. галька, гравий, щебень – 10,5 млн руб., косметические средства - на 10 млн руб., чача – на 13,1 млн руб.

Положительная динамика в 2020 году наблюдается по таким категориям товаров как: клубника       - 28 млн руб.(в 2019 г. - 2,6 млн руб.), лесоматериалы        - 34,8 млн руб.      (в 2019 г. - 23,2 млн руб.), вина - 1 млрд 189,5 млн руб. (в 2019 г. – 1 млрд 25,8 млн руб.)

План по таможенным платежам за 5 месяцев выполнен на 94%. Сумма начислений по таможенным платежам за 5 месяцев 2020 года составила 686,8 млн рублей.

«Несмотря на введенные торговые ограничительные меры в связи с пандемией короновируса COVID-19, план по таможенным платежам за 5 месяцев выполнен на 94,1%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма начислений в текущем году увеличилась на 85 млн руб. (602 млн руб. за 5 мес. 2019 г.)», - уточнили в ГТК.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2020 15:43

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