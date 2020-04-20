ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК, КОРОНАВИРУСА НИ У КОГО НЕТ

Сухум. 10 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 8 человек, диагноз COVID - 19 ни у кого не подтвердился. Об этом сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в среду, 10 июня.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся на стационарном лечении в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.