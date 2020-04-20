11 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Сухум. 10 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик и и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давидом Сангулия, на котором состоялось предварительное обсуждения вопросов предстоящего заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Медики рассказали главе правительства о статистике исследований, предоставили отчёт о реализуемых профилактических мерах и межведомственной работе по недопущению распространения коронавируса в Абхазии.

Предложения об изменении условий реализации мер по защите населения от коронавируса будут вынесены на рассмотрение Штаба 11 апреля 2020 года.