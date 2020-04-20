ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОБОЛЬНЫХ В АБХАЗИИ
Сухум. 10 июня 2020. Абхазия-Информ. Вопросам обеспечения медикаментами онкологических больных посвящалось рабочее совещание у премьер-министра Александра Анкваба, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
В совещания участвовали министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, главный врач Национального онкологического центра Лев Аргун, председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба, директор РУП «Абхазфармация» Рустам Адлейба, начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба.
Участники встречи рассказали главе правительства о том, как организовано лечение больных, стоящих на учёте в онкологическом центре, и какие есть проблемы.
Валентина Жиба отметила, что в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и принятыми карантинными мерами собираемость денежных средств в Фонде обязательного медицинского страхования резко сократилась, а число пациентов, нуждающихся в повторном проведении терапии на месте увеличилось, так как больные, проходившие ранее лечение за пределами Абхазии, включились в программу ФОМС.
«Образовался дефицит денежных средств в ФОМС для приобретения лекарственных препаратов, соответственно имеет место и дефицит препаратов в онкологическом центре. Фонд не дополучил около 10 млн. рублей», – констатировала Жиба.
Она также отметила, что Фондом в 2020 году приобретены препараты на сумму 16 млн 585 тыс. рублей. При этом сумма долга Фонда за отпущенные препараты перед «Абхазфармацией» составляет уже 8 млн 300 тыс. рублей.
Согласно отчёту руководства «Абхазфармации», к примеру, в 2016 году для ФОМС по линии программы лечения онкобольных было приобретено препаратов на сумму 22 млн 367 тыс. рублей, в 2017 году – на 24 млн 97 тыс. рублей, в 2018 году – на 26 млн 515 тыс. рублей, в 2019 году – на 26 млн 107 тыс. рублей.
Премьер-министр Александр Анкваб поручил министру здравоохранения Тамазу Цахнакия и директору РУП «Абхазфармация» Рустаму Адлейба в короткие сроки организовать поставки медикаментов с условием отсрочки платежей с целью обеспечения нуждающихся в препаратах пациентов.
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