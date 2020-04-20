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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОБОЛЬНЫХ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 10 июня 2020 18:06
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОБОЛЬНЫХ В АБХАЗИИ

Сухум. 10 июня 2020. Абхазия-Информ. Вопросам обеспечения медикаментами онкологических больных посвящалось рабочее совещание у премьер-министра Александра Анкваба, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В совещания участвовали министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, главный врач Национального онкологического центра Лев Аргун, председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба, директор РУП «Абхазфармация» Рустам Адлейба, начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба.

Участники встречи рассказали главе правительства о том, как организовано лечение больных, стоящих на учёте в онкологическом центре, и какие есть проблемы.

Министр здравоохранения пояснил, что сегодня порядка 700 граждан республики нуждаются в проведении регулярной терапии, не допускающей развитие болезни. Больные получают лечение в Онкоцентре бесплатно, а поставка препаратов осуществляется РУП "Абхазфармация" за счёт средств ФОМС. Для реализации этих мероприятий в Фонде действует программа по обеспечению препаратами химиотерапии онкобольных. На эти цели в 2020 году выделено около 30 млн. рублей.

Валентина Жиба отметила, что в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и принятыми карантинными мерами собираемость денежных средств в Фонде обязательного медицинского страхования резко сократилась, а число пациентов, нуждающихся в повторном проведении терапии на месте увеличилось, так как больные, проходившие ранее лечение за пределами Абхазии, включились в программу ФОМС.

«Образовался дефицит денежных средств в ФОМС для приобретения лекарственных препаратов, соответственно имеет место и дефицит препаратов в онкологическом центре. Фонд не дополучил около 10 млн. рублей», – констатировала Жиба.

Она также отметила, что Фондом в 2020 году приобретены препараты на сумму 16 млн 585 тыс. рублей. При этом сумма долга Фонда за отпущенные препараты перед «Абхазфармацией» составляет уже 8 млн 300 тыс. рублей.

Согласно отчёту руководства «Абхазфармации», к примеру, в 2016 году для ФОМС по линии программы лечения онкобольных было приобретено препаратов на сумму 22 млн 367 тыс. рублей, в 2017 году – на 24 млн 97 тыс. рублей, в 2018 году – на 26 млн 515 тыс. рублей, в 2019 году – на 26 млн 107 тыс. рублей.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил министру здравоохранения Тамазу Цахнакия и директору РУП «Абхазфармация» Рустаму Адлейба в короткие сроки организовать поставки медикаментов с условием отсрочки платежей с целью обеспечения нуждающихся в препаратах пациентов.

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