 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
июня 10 2020

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Лиана Кварчелия, Центр гуманитарных программ. Право на образование является одним из ключевых прав человека. Еще…
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
июня 05 2020
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
мая 29 2020
«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИД РА: ПАНДЕМИЯ КАК ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ СПЕКУЛЯЦИЙ ГРУЗИИ

Новости Среда, 10 июня 2020 21:30
Оцените материал
(0 голосов)
МИД РА: ПАНДЕМИЯ КАК ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ СПЕКУЛЯЦИЙ ГРУЗИИ

Сухум. 10 июня 2020. Абхазия-Информ. Предметом политических спекуляций и средством для дискредитации Республики Абхазия в глазах международного сообщества становится для Грузии даже пандемия коронавируса, угрожающая сегодня всему миру. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии, сделанном в связи со словами премьер-министра Грузии Г. Гахария на видеоконференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«В ходе прошедшей видеоконференции премьер-министра Грузии Г. Гахария с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой обсуждались вопросы, связанные с пандемией коронавируса, была затронута и «тяжелая ситуация на оккупированных территориях». Премьер-министр Грузии детально рассказал «о положении в регионах», используя, очевидно, необходимый в таких случаях набор фраз.

Симптоматично, что предметное обсуждение столь актуальных для всего региона проблем не обошлось без политизации и навешивания ярлыков», - отмечается в комментарии МИД РА.

Серьезную озабоченность внешнеполитического ведомства Абхазии вызывает то, что власти Грузии наряду с их европейскими партнерами упорно продолжают использовать в своих заявлениях риторику, противоречащую объективной политической реальности, сложившейся на Южном Кавказе.

Грузинские власти продолжают эксплуатировать абсолютно надуманный и ложный тезис об «оккупированных территориях», используя его в борьбе с фантомной «российской угрозой».

МИД Абхазии выражает сожаление по поводу того, что «подобная провокационная политика Грузии активно поощряется представителями ЕС» .

МИД РА считает необходимым в очередной раз подчеркнуть, что «Республика Абхазия является независимым государством, не имеющим никакого отношения к Грузии. Обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы Республики Абхазия без участия ее представителей, расцениваем в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Если представители ЕС действительно заинтересованы в оказании соответствующей помощи Абхазии, то это, то это по убеждению МИД РА, может стать предметом обсуждения напрямую между официальными властями Абхазии и Европейского Союза.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 10 июня 2020 21:34

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОБОЛЬНЫХ В АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.