МИД РА: ПАНДЕМИЯ КАК ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ СПЕКУЛЯЦИЙ ГРУЗИИ

«В ходе прошедшей видеоконференции премьер-министра Грузии Г. Гахария с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой обсуждались вопросы, связанные с пандемией коронавируса, была затронута и «тяжелая ситуация на оккупированных территориях». Премьер-министр Грузии детально рассказал «о положении в регионах», используя, очевидно, необходимый в таких случаях набор фраз.

Сухум. 10 июня 2020. Абхазия-Информ . Предметом политических спекуляций и средством для дискредитации Республики Абхазия в глазах международного сообщества становится для Грузии даже пандемия коронавируса, угрожающая сегодня всему миру. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии, сделанном в связи со словами премьер-министра Грузии Г. Гахария на видеоконференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Симптоматично, что предметное обсуждение столь актуальных для всего региона проблем не обошлось без политизации и навешивания ярлыков», - отмечается в комментарии МИД РА.

Серьезную озабоченность внешнеполитического ведомства Абхазии вызывает то, что власти Грузии наряду с их европейскими партнерами упорно продолжают использовать в своих заявлениях риторику, противоречащую объективной политической реальности, сложившейся на Южном Кавказе.

Грузинские власти продолжают эксплуатировать абсолютно надуманный и ложный тезис об «оккупированных территориях», используя его в борьбе с фантомной «российской угрозой».

МИД Абхазии выражает сожаление по поводу того, что «подобная провокационная политика Грузии активно поощряется представителями ЕС» .

МИД РА считает необходимым в очередной раз подчеркнуть, что «Республика Абхазия является независимым государством, не имеющим никакого отношения к Грузии. Обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы Республики Абхазия без участия ее представителей, расцениваем в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Если представители ЕС действительно заинтересованы в оказании соответствующей помощи Абхазии, то это, то это по убеждению МИД РА, может стать предметом обсуждения напрямую между официальными властями Абхазии и Европейского Союза.