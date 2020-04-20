ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Как ранее сообщалось, преступление имело место 1 июня в г. Сухум. На тот момент неустановленное следствием лицо проникло путем отжатия пластикового окна в дом потерпевшей и совершило кражу денежных средств и ювелирных изделий. Общая сумма ущерба составила 425 000 рублей. По данному факту кражи 2 июня 2020 г. было возбуждено уголовное дело.

Сухум. 11 июля 2020. Абхазия-Информ . 10 июня 2020 г. Суд г. Сухум удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела Сухумского УВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее задержанного гражданина Маркив Тимура Сергеевича, подозреваемого в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления 3 июня 2020г. был задержан житель г. Сухум Маркив Тимур Сергеевич 1995 года рождения.

Расследование проводит следственный отдел столичного Управления внутренних дел.

В связи с задержанием Тимура Маркив адвокаты в соцсетях жаловались на то, что их не допускают к задержанному, были жалобы и на нанесение ему телесных побоев. 9 июня на пресс-коференции министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщил журналистам: «Почти сразу, как появилась данная информация, мой заместитель выехал в УВД г. Сухум. Гражданин, который задержан по ч. 4. ст. 155, был доставлен из ИВС в кабинет. Замминистра произвел визуальный осмотр. В кабинете находился и председатель Сухумского гор собрания Константин Пилиа. Они поговорили с задержанным. Никаких следов побоев у него не было. Час назад мне принесли результаты судмедэкспертизы, его осмотрели врачи. Они тоже дают заключение об отсутствии побоев».

«Спасибо всем за поддержку, я была в МВД, разговаривала с вышестоящим руководством. Мы обсудили проблему. Проблема решена. Отдельное спасибо министру внутренних дел Дбар Дмитрию Сергеевичу!», - написала 9 июня на своей странице в Фейсбуке адвокат Инга Габилая.