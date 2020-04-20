ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ НАЗВАЛ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В АБХАЗИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ
Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. Благодаря мерам, предпринятым в республике, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Абхазии благоприятная. Об этом заявил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Как сообщает «Апсадгьыл-инфо» со ссылкой на министра здравоохранения, за весь период пандемии в Абхазию завезено медицинского оборудования и медицинских средств на сумму 67 млн 353 тысяч 772 рубля. В течение июня ожидается поставка медицинского оборудования за счёт средств, собранных «Русской общиной Абхазии» на сумму более чем на 9 млн рублей.
В настоящее время в Абхазии имеется 60 аппаратов ИВЛ, 22 из которых приобретено с марта 2020 года. За период пандемии было получено 5 900 тестов ПЦР-исследования для выявления коронавируса.
Было проведено 1677 исследований, обследование прошли 1241 человек. Было выявлено 36 положительных случаев коронавирусной инфекции, 9 пациентов с коронавирусом проходят стационарное лечение в Гудаутском госпитале.
481 человек прошли двухнедельную обсервацию в сухумском пансионате "Айтар". Сейчас на обсервации находятся 16 человек.
Фото «Апсадгьыл-инфо».
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