ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ НАЗВАЛ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В АБХАЗИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. Благодаря мерам, предпринятым в республике, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Абхазии благоприятная. Об этом заявил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Как сообщает «Апсадгьыл-инфо» со ссылкой на министра здравоохранения, за весь период пандемии в Абхазию завезено медицинского оборудования и медицинских средств на сумму 67 млн 353 тысяч 772 рубля. В течение июня ожидается поставка медицинского оборудования за счёт средств, собранных «Русской общиной Абхазии» на сумму более чем на 9 млн рублей.