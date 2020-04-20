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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ГРАНИЦА С РОССИЕЙ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ЗАКРЫТОЙ

Новости Четверг, 11 июня 2020 12:43
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ГРАНИЦА С РОССИЕЙ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ЗАКРЫТОЙ

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. Граница с Россией должна оставаться закрытой, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса в четверг 11 июня.

"На этой основе мы будем вводить послабления ограничений здесь", - цитирует Анкваба Sputnik Абхазия.

В случае открытия границы количество людей, приезжающих в Абхазию, заметно увеличится, что может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке в республике, - считает премьер-министр.

По мнению министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, в настоящее время допускать открытия границы нельзя. При этом он отметил, что часть ограничительных мер можно смягчить в условиях соблюдения норм безопасности.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 11 июня 2020 13:09

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