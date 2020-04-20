АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ГРАНИЦА С РОССИЕЙ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ЗАКРЫТОЙ

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. Граница с Россией должна оставаться закрытой, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса в четверг 11 июня.

"На этой основе мы будем вводить послабления ограничений здесь", - цитирует Анкваба Sputnik Абхазия.