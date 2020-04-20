АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ГРАНИЦА С РОССИЕЙ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ЗАКРЫТОЙ
Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. Граница с Россией должна оставаться закрытой, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса в четверг 11 июня.
"На этой основе мы будем вводить послабления ограничений здесь", - цитирует Анкваба Sputnik Абхазия.
В случае открытия границы количество людей, приезжающих в Абхазию, заметно увеличится, что может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке в республике, - считает премьер-министр.
По мнению министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, в настоящее время допускать открытия границы нельзя. При этом он отметил, что часть ограничительных мер можно смягчить в условиях соблюдения норм безопасности.
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