АХРИК АВИДЗБА НАЗНАЧЕН ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ
Новости Четверг, 11 июня 2020 12:46
Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. Ахрик Авидзба назначен помощником президента Абхазии по международным связям. Соответствующее распоряжение подписал президент Аслан Бжания.
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