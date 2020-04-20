12 ИЮНЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТТЫ ПАРЛАМЕНТА

Центризбирком зарегистрировал девять инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты:

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ . 12 июня завершается регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, а также выдвижение самих кандидатов.

Ахба Астамыр Яковлевича - по Гудаутскому избирательному округу № 18.

Хагба Алхас Эсметович - по Гудаутскому избирательному округу № 18.

Кокая Гарри Гурамович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.

Адлейба Джансух Ивановича по Кындыгскому избирательному округу № 31.

Квициния Аидар Славикович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.

По данным ЦИК на 11 июня, семь человек уже дали свое согласие выдвигаться кандидатами в депутаты парламента и их инициативные группы представили необходимые документы, включая подписные листы. Для выдвижения кандидата в депутаты парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.

12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.

4 мая парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.