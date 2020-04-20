12 ИЮНЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТТЫ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. 12 июня завершается регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, а также выдвижение самих кандидатов.
Центризбирком зарегистрировал девять инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Барцыц Алмасхан Эдуардович - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Робестан Иванович Габлия - по Отхарскому избирательному округу №14.
По данным ЦИК на 11 июня, семь человек уже дали свое согласие выдвигаться кандидатами в депутаты парламента и их инициативные группы представили необходимые документы, включая подписные листы. Для выдвижения кандидата в депутаты парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.
12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.
4 мая парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.
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