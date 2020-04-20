СЕМЬ ИЗ ДЕВЯТИ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП УЖЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. 12 июня завершается выдвижение кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
По данным ЦИК на 11 июня, семь человек уже дали свое согласие выдвигаться кандидатами в депутаты парламента и их инициативные группы представили необходимые документы, включая подписные листы. Это:
- Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Барцыц Алмасхан Эдуардович - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Робестан Иванович Габлия - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Кокая Гарри Гурамович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
- Адлейба Джансух Ивановича по Кындыгскому избирательному округу № 31.
- Квициния Аидар Славикович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
У Астамыра Ахба и Алхаса Хагба, намеренных выдвигаться по Гудаутскому избирательному округу № 18, остался один завтрашний день (12 июня) для представления подписных листов в ЦИК.
Для выдвижения кандидата в депутаты парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.
12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.
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