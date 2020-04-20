СЕМЬ ИЗ ДЕВЯТИ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП УЖЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

По данным ЦИК на 11 июня, семь человек уже дали свое согласие выдвигаться кандидатами в депутаты парламента и их инициативные группы представили необходимые документы, включая подписные листы. Это:

Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10. Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10. Барцыц Алмасхан Эдуардович - по Отхарскому избирательному округу №14. Робестан Иванович Габлия - по Отхарскому избирательному округу №14. Кокая Гарри Гурамович - по Кындыгскому избирательному округу № 31. Адлейба Джансух Ивановича по Кындыгскому избирательному округу № 31. Квициния Аидар Славикович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.

У Астамыра Ахба и Алхаса Хагба, намеренных выдвигаться по Гудаутскому избирательному округу № 18, остался один завтрашний день (12 июня) для представления подписных листов в ЦИК.

Для выдвижения кандидата в депутаты парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.

12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.

4 мая парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.