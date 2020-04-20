С НАЧАЛА ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ АБХАЗИИ ЧЕРЕЗ КПП «ПСОУ» ПЕРЕСЕКЛИ 4971 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. С начала введения в Абхазии карантина в связи с пандемией коронавируса государственную границу через КПП «Псоу» пересекли 4971 человек.

По информации, данной министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния на заседании Координационного штаба по защите населения от короанвируса 11 июня, КПП «Псоу» пересекли: 1 332 граждан Абхазии, 1 908 российских военных, 1 551 водителей, совершающих грузоперевозки.

Сотрудники медицинского управления МЧС РА всем измеряют температуру и проводят беседы на предмет двухнедельной самоизоляции.