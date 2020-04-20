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Абхазия Информ

С НАЧАЛА ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ АБХАЗИИ ЧЕРЕЗ КПП «ПСОУ» ПЕРЕСЕКЛИ 4971 ЧЕЛОВЕК

Новости Четверг, 11 июня 2020 17:19
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С НАЧАЛА ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ АБХАЗИИ ЧЕРЕЗ КПП «ПСОУ» ПЕРЕСЕКЛИ 4971 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. С начала введения в Абхазии карантина в связи с пандемией коронавируса государственную границу через КПП «Псоу» пересекли 4971 человек.

По информации, данной министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния на заседании Координационного штаба по защите населения от короанвируса 11 июня, КПП «Псоу» пересекли: 1 332 граждан Абхазии, 1 908 российских военных, 1 551 водителей, совершающих грузоперевозки.

Сотрудники медицинского управления МЧС РА всем измеряют температуру и проводят беседы на предмет двухнедельной самоизоляции.

С конца марта ограничен въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением: работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в РА, Объединенной российской военной базы; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; машинистов грузовых поездов.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 11 июня 2020 17:29

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