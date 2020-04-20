4 ИЮЛЯ В СУХУМЕ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ГОРОДА
Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба провёл совещание, посвящённое празднованию Дня города. Обычно его отмечают в первую субботу июля. В этом году эта дата выпала на 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.
В рамках празднования дня города на Набережной махаджиров пройдут различные мероприятия.
На «Брехаловке» состоится трансляция документального фильма Мананы Кокоскир и Давида Авидзба об истории Сухума, а также выставка старых фотографий столицы Абхазии. Каждый желающий сможет получить в подарок миниатюры фотографий, представленных на выставке.
Также состоится открытие любительских турниров по настольному теннису, шахматам и шашкам, планируется и проведение дискотеки.
Фото Давида Авидзба.
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