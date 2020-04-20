КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ДО 14 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТ ПРЕЗИДЕНТУ ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ХАРАКТЕРА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

За весь период борьбы с коронавирусом учреждения Минздрава провели 1677 исследований (ПЦР-диагностику) на выявление коронавируса в организме. Всего в распоряжении Минздрава около 6000 тысяч наборов для проведения исследований.

По информации министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, статистика заболеваемости последних дней показывает, что распространение новой коронавирусной инфекции в стране замедлилось. Нет новых случаев заболевания с 1 июня.

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ . Текущие результаты работы по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Абхазии и возможности поэтапного выхода из режима ограничений обсуждались на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса под председательством премьер-министра Александра Анкваба, сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

В объекте прохождения обязательного 14-дневного карантина (сухумском пансионате «Айтар») уже прошли обсервацию 481 человек. , Вскоре завершится срок карантина и у оставшихся 16 человек.

Всего было выявлено и подтверждено 36 положительных случаев заражения вирусом. Все заболевшие проходили стационарное лечение в Гудаутском госпитале. На сегодняшний день там продолжают лечение 9 человек.

Цахнакия привёл сводные данные оценки эпидемиологической обстановки в республике медицинскими экспертами:

«В летний период достаточно много факторов, ослабляющих вирус в окружающей среде – солнечный ультрафиолет, прогреваемый воздух, высокая влажность в нашем климатическом регионе и концентрация в воздухе бактерицидных веществ (особенно в 10-15 метрах от моря - йода). Мерами Штаба очаги успешно локализованы. Риск завозных случаев инфекции также снижен. Таким образом, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация благополучная и стабильная».

Однако, по словам Цахнакия, всем необходимо продолжать соблюдать рекомендованные меры безопасности.

Члены Штаба обсудили возможности снятия некоторых ограничений. Они сошлись во мнении, что главным направлением деятельности государства по защите населения от коронавирусной инфекции остаётся реализация тех мероприятий, которые позволяют эпидемиологической ситуации быть управляемой.

Так, по словам медицинских специалистов, важно развитие массового опережающего тестирования, своевременное лечение заболевших граждан, следование жёстким санитарным требованиям в работе предприятий, общественного транспорта и меры по самосохранению самих граждан.

Кроме того, для того, чтобы медицинская система справлялась с количеством больных, контрольно-пропускному пункту «Псоу» необходимо работать в прежнем ограничительном режиме, когда границу имеют право пересекать отдельные категории граждан.

Координационный штаб по защите населения от коронавируса до 14 июня представит проект Распоряжения об изменении характера ограничительных мер по защите населения от коронавируса на рассмотрение Президента Республики Абхазия.