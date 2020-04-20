БАНК АБХАЗИИ: 40-МИЛЛИОННЫЙ КРЕДИТ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН «СУХУМ-БАНКУ», А НЕ ГУДАУТСКОЙ НЕФТЕБАЗЕ
Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. В эти дни в социальных сетях стала распространяться информация, в которой руководство Банка Абхазии обвиняется в незаконном предоставлении кредита в размере 40 млн рублей Гудаутской нефтебазе Государственной компании «Абхазтоп».
В ответ на запросы СМИ прокомментировать ситуацию, руководство банка опубликовало на своем сайте специальный пресс-релиз https://nb-ra.org/press-reliz-banka-abxazii-8.html
В нем, в частности, говорится:
«В настоящее время распространилась дезинформация относительно кредита, предоставленного Гудаутской нефтебазе Государственной компании «Абхазтоп». На поступившие в Банк Абхазии запросы представителей средств массовой информации сообщаем следующее.
В соответствии со ст. 35 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» одним из основных инструментов денежно-кредитной политики Банка Абхазии является рефинансирование кредитных организаций (предоставление кредитов коммерческим банкам).
Банк Абхазии, реализуя денежно-кредитную политику, по обращениям коммерческих банков Республики Абхазия в целях развития и укрепления банковской системы страны регулярно предоставляет им кредиты рефинансирования.
Предоставляемые Банком Абхазии кредиты рефинансирования должны использоваться коммерческими банками исключительно для последующего кредитования своих клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом данные средства не могут быть предоставлены физическим лицам в виде кредитов.
В октябре 2015 года КБ «Сухум-Банк» обратился в Банк Абхазии с заявкой на предоставление кредита рефинансирования для дальнейшего кредитования своего клиента – Гудаутской нефтебазы государственной компании «Абхазтоп».
26 октября 2015 года между Банком Абхазии и КБ «Сухум-Банк» был заключен договор межбанковского кредита (кредита рефинансирования) №125/р-15 на сумму 40 млн рублей сроком до 28 ноября 2017 года. В соответствии с утвержденным графиком КБ «Сухум-Банк» осуществлял ежемесячное погашение кредита.
К ноябрю 2017 года КБ «Сухум-Банк» полностью исполнил свои обязательства перед Банком Абхазии по возврату 40 млн рублей. А также Банк Абхазии получил доход в виде процентов в размере 7 164 036 рублей».
Последнее от
- 21 ИЮНЯ НА КАНАЛЕ РУСДРАМА В YOUTUBE СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА ПРОЕКТА «МЮЗИКЛ НА КРЫШЕ»
- КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ДО 14 ИЮНЯ ПРЕДСТАВИТ ПРЕЗИДЕНТУ ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ХАРАКТЕРА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
- 4 ИЮЛЯ В СУХУМЕ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ГОРОДА
- С НАЧАЛА ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ АБХАЗИИ ЧЕРЕЗ КПП «ПСОУ» ПЕРЕСЕКЛИ 4971 ЧЕЛОВЕК
- СЕМЬ ИЗ ДЕВЯТИ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП УЖЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА