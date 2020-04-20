БАНК АБХАЗИИ: 40-МИЛЛИОННЫЙ КРЕДИТ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН «СУХУМ-БАНКУ», А НЕ ГУДАУТСКОЙ НЕФТЕБАЗЕ

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. В эти дни в социальных сетях стала распространяться информация, в которой руководство Банка Абхазии обвиняется в незаконном предоставлении кредита в размере 40 млн рублей Гудаутской нефтебазе Государственной компании «Абхазтоп».

В ответ на запросы СМИ прокомментировать ситуацию, руководство банка опубликовало на своем сайте специальный пресс-релиз https://nb-ra.org/press-reliz-banka-abxazii-8.html

В нем, в частности, говорится: