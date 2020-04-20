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Абхазия Информ

БАНК АБХАЗИИ: 40-МИЛЛИОННЫЙ КРЕДИТ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН «СУХУМ-БАНКУ», А НЕ ГУДАУТСКОЙ НЕФТЕБАЗЕ

Новости Четверг, 11 июня 2020 22:45
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БАНК АБХАЗИИ: 40-МИЛЛИОННЫЙ КРЕДИТ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН «СУХУМ-БАНКУ», А НЕ ГУДАУТСКОЙ НЕФТЕБАЗЕ

Сухум. 11 июня 2020. Абхазия-Информ. В эти дни в социальных сетях стала распространяться информация, в которой руководство Банка Абхазии обвиняется в незаконном предоставлении   кредита в размере 40 млн рублей Гудаутской нефтебазе Государственной компании «Абхазтоп».

В ответ на запросы СМИ прокомментировать ситуацию,  руководство банка опубликовало на своем сайте специальный пресс-релиз https://nb-ra.org/press-reliz-banka-abxazii-8.html

В нем, в частности, говорится:

«В настоящее время распространилась дезинформация относительно кредита, предоставленного Гудаутской нефтебазе Государственной компании «Абхазтоп». На поступившие в Банк Абхазии запросы представителей средств массовой информации сообщаем следующее.

В соответствии со ст. 35 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» одним из основных инструментов денежно-кредитной политики Банка Абхазии является рефинансирование кредитных организаций (предоставление кредитов коммерческим банкам).

Банк Абхазии, реализуя денежно-кредитную политику, по обращениям коммерческих банков Республики Абхазия в целях развития и укрепления банковской системы страны регулярно предоставляет им кредиты рефинансирования.   

Предоставляемые Банком Абхазии кредиты рефинансирования должны использоваться коммерческими банками исключительно для последующего кредитования своих клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом данные средства не могут быть предоставлены физическим лицам в виде кредитов. 

В октябре 2015 года КБ «Сухум-Банк» обратился в Банк Абхазии с заявкой на предоставление кредита рефинансирования для дальнейшего кредитования своего клиента – Гудаутской нефтебазы государственной компании «Абхазтоп».  

26 октября 2015 года между Банком Абхазии и КБ «Сухум-Банк» был заключен договор межбанковского кредита (кредита рефинансирования) №125/р-15 на сумму 40 млн рублей сроком до 28 ноября 2017 года. В соответствии с утвержденным графиком КБ «Сухум-Банк» осуществлял ежемесячное погашение кредита.

К ноябрю 2017 года КБ «Сухум-Банк» полностью исполнил свои обязательства перед Банком Абхазии по возврату 40 млн рублей. А также Банк Абхазии получил доход в виде процентов в размере 7 164 036 рублей».

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 11 июня 2020 23:54

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