АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ РОССИИ
Сухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днём России:
«Уважаемый Михаил Владимирович, сегодня россияне отмечают один из главных праздников - День России, символизирующий национальное единение и общую ответственность за судьбу страны.
На многовековом пути строительства, сохранения и развития государства российский народ преодолел большие испытания. Современная Россия достойно противостоит новым вызовам и угрозам, как авторитетная держава твердо выступает за региональную и международную безопасность и стабильность.
Тесная связь общего исторического наследия, духовных и культурных ценностей легла в основу традиционных дружеских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства Республики Абхазия и Российской Федерации. Они достигли значительных результатов. Убеждены в том, что эти отношения будут укрепляться, а практические результаты совместной деятельности дадут мощный импульс их дальнейшему развитию", - говрится в поздравлении.
Анкваб пожелал Мишустину и всем народу России достижения новых успехов в реализации целей и задач, отвечающих коренным интересам Российского государства!»
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