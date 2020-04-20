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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Новости Пятница, 12 июня 2020 12:04
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днём России:

«Уважаемый Михаил Владимирович, сегодня россияне отмечают один из главных праздников - День России, символизирующий национальное единение и общую ответственность за судьбу страны.

На многовековом пути строительства, сохранения и развития государства российский народ преодолел большие испытания. Современная Россия достойно противостоит новым вызовам и угрозам, как авторитетная держава твердо выступает за региональную и международную безопасность и стабильность.

Тесная связь общего исторического наследия, духовных и культурных ценностей легла в основу традиционных дружеских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства Республики Абхазия и Российской Федерации. Они достигли значительных результатов. Убеждены в том, что эти отношения будут укрепляться, а практические результаты совместной деятельности дадут мощный импульс их дальнейшему развитию", - говрится в поздравлении.

Анкваб  пожелал Мишустину и всем народу России достижения новых успехов в реализации целей и задач, отвечающих коренным интересам Российского государства!»

Прочитано 139 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2020 14:04

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