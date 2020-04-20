 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
июня 10 2020

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Лиана Кварчелия, Центр гуманитарных программ. Право на образование является одним из ключевых прав человека. Еще…
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
июня 05 2020
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
мая 29 2020
«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАМАЗ ДЖОПУА НАЗНАЧЕН И.О. ГЕНДИРЕКТОРА ГК «АБХАЗТОП»

Новости Пятница, 12 июня 2020 12:46
Оцените материал
(0 голосов)
РАМАЗ ДЖОПУА НАЗНАЧЕН И.О. ГЕНДИРЕКТОРА ГК «АБХАЗТОП»

Cухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. Приказом вице-премьера, министра экономики Кристины Озган Рамаз Джопуа назначен исполняющим обязанности генерального директора ГК «Абхазтоп».

Вице-премьер представила коллективу государственной компании «Абхазтоп» нового руководителя.

«Рамаз Ингиштерович достаточно опытный человек. Государственная компания «Абхазтоп» - крупная компания с оборотом более 800 млн рублей. Это говорит о том, что на вас возложена ответственная задача эффективно управлять государственной собственностью и приложить максимум усилий для того, чтобы компания была прибыльной», – подчеркнула Кристина Озган.

Она отметила, что финансовая ситуация на предприятии непростая и нестабильная. За компанией числится значительная дебиторская задолженность и новому руководству предстоит провести большую и кропотливую работу по ее ликвидации.

По словам вице-премьера, прибыль ГК «Абхазтоп» составляет примерно 2% от оборота, что критически мало и говорит о неэффективной работе.

«Сегодня у нас по всему государственному сектору очень большие проблемы. Государственные компании – это не частный бизнес и ваша задача сохранять госсобственность и повышать эффективность ее использования», – сказала Кристина Озган, обращаясь к и.о. гендиректора госкомпании.

В свою очередь Рамаз Джопуа выразил благодарность руководству республики за оказанное доверие и отметил, что в своей работе будет опираться на поддержку коллектива.

«Я понимаю, куда пришел и проблемы компании, которые предстоит решить. Для меня неприемлемы две вещи – ложь и воровство. Этого в компании не будет», – подчеркнул он.

Кристина Озган отметила, что действующее руководство ГК «Абхазтоп» за несколько месяцев своей работы предприняло большие усилия для стабилизации ситуации и поблагодарила бывшего исполняющего обязанности гендиректора Валерия Ардзинба за проделанную работу.

В заключение вице-премьер сообщила, что в Минэкономики формируется перечень предложений по изменению ситуации в госсекторе для предоставления в последующем руководству республики. Она подчеркнула, что в соответствии с новой формой отчетности, расходы подведомственных госкомпаний будут согласовываться с Минэкономики.

Прочитано 236 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2020 14:19

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ РОССИИ РАУЛИ КАКАЛИЯ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ РУП «АБХАЗВТОРРЕСУРСЫ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.