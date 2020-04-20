РАМАЗ ДЖОПУА НАЗНАЧЕН И.О. ГЕНДИРЕКТОРА ГК «АБХАЗТОП»

«Рамаз Ингиштерович достаточно опытный человек. Государственная компания «Абхазтоп» - крупная компания с оборотом более 800 млн рублей. Это говорит о том, что на вас возложена ответственная задача эффективно управлять государственной собственностью и приложить максимум усилий для того, чтобы компания была прибыльной», – подчеркнула Кристина Озган.

Она отметила, что финансовая ситуация на предприятии непростая и нестабильная. За компанией числится значительная дебиторская задолженность и новому руководству предстоит провести большую и кропотливую работу по ее ликвидации.

По словам вице-премьера, прибыль ГК «Абхазтоп» составляет примерно 2% от оборота, что критически мало и говорит о неэффективной работе.

«Сегодня у нас по всему государственному сектору очень большие проблемы. Государственные компании – это не частный бизнес и ваша задача сохранять госсобственность и повышать эффективность ее использования», – сказала Кристина Озган, обращаясь к и.о. гендиректора госкомпании.

В свою очередь Рамаз Джопуа выразил благодарность руководству республики за оказанное доверие и отметил, что в своей работе будет опираться на поддержку коллектива.

«Я понимаю, куда пришел и проблемы компании, которые предстоит решить. Для меня неприемлемы две вещи – ложь и воровство. Этого в компании не будет», – подчеркнул он.

Кристина Озган отметила, что действующее руководство ГК «Абхазтоп» за несколько месяцев своей работы предприняло большие усилия для стабилизации ситуации и поблагодарила бывшего исполняющего обязанности гендиректора Валерия Ардзинба за проделанную работу.

В заключение вице-премьер сообщила, что в Минэкономики формируется перечень предложений по изменению ситуации в госсекторе для предоставления в последующем руководству республики. Она подчеркнула, что в соответствии с новой формой отчетности, расходы подведомственных госкомпаний будут согласовываться с Минэкономики.