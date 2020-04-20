ГРИГОРИЙ ПИЛИЯ НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ

В 2019 году прошел курс повышения квалификации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

В 2013 окончил Московский государственный открытый университет им. В. С. Черномырдина по специальности «производственный менеджмент».

Март 2007г. - август 2011г. - ведущий специалист Департамента экономического и финансового обеспечения инвестиционной деятельности, отдел планирования затрат ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Август 2011 г. - август 2012 г. - лавный специалист Департамента контроля капитальных вложений, отдел анализа использования сметных лимитов ОАО «Концерн Росатом».

Август 2012 г. - февраль 2013 г. - лавный специалист управления сооружением объектов, департамент управления стоимостью сооружения объектов ОАО «Концерн Росатом».

Март 2013 г. - январь 2015 г.- кономист в СМУ-1 ГК «Апсныргылара».

Январь 2015 г. - август 2017 г. - руководитель департамента по энергетическому надзору Госстандарта Абхазии.

Март 2018 г. – май 2020 г. - эксперт Управления строительства в АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы ( г. Москва).