Сухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. 12 июня завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Парламента Республики Абхазия.

Как сообщили "Абхазия-Информ" в ЦИК, все девять зарегистрированных Центризбикомом инициативных групп представили необходимые документы, а их кандидаты дали свое согласие выдвигаться кандидатами в депутаты парламента. Это: