ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. 12 июня завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Парламента Республики Абхазия.
Как сообщили "Абхазия-Информ" в ЦИК, все девять зарегистрированных Центризбикомом инициативных групп представили необходимые документы, а их кандидаты дали свое согласие выдвигаться кандидатами в депутаты парламента. Это:
- Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Барцыц Алмасхан Эдуардович - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Робестан Иванович Габлия - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Ахба Астамыр Яковлевич - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
- Хагба Алхас Эсметович - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
- Кокая Гарри Гурамович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
- Адлейба Джансух Ивановича по Кындыгскому избирательному округу № 31.
- Квициния Аидар Славикович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
Регистрация кандидатов в депутаты парламента производится Центризбикомом с 12 июня по 2 июля.
12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.
4 мая парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.
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