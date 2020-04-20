 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
июня 10 2020

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Лиана Кварчелия, Центр гуманитарных программ. Право на образование является одним из ключевых прав человека. Еще…
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
июня 05 2020
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
мая 29 2020
«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ ДАТСКОГО СОВЕТА

Новости Пятница, 12 июня 2020 16:18
Оцените материал
(0 голосов)
БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ ДАТСКОГО СОВЕТА

Cухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял регионального менеджера Датского совета по  беженцам (DRC) в Абхазии Тинатин Квашилава.

Тинатин Квашилава проинформировала мэра о деятельности DRC  в Абхазии.

Беслан Эшба рассказал о проектах, в реализации которых заинтересованы городские власти. Это, в первую очередь, образовательные проекты и проекты кредитования малого и среднего бизнеса.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве. Нам важно развивать в городе производственную базу. Предприниматели не могут брать кредиты под большие проценты. Подготовим наши предложения, вы их рассмотрите, проинформируете, на что можно рассчитывать, и мы будем понимать, какие есть перспективы для дальнейшего сотрудничества», – отметил мэр.

Он также подчеркнул, что  в столичной  администрации придают большое значение реализации  образовательных проектов, в которых принимало бы участие подрастающее поколение.

«Нам важно, чтобы дети были вовлечены в такие проекты, чтобы им было интересно ходить в молодежные клубы, которые могут быть организованы, в том числе и с вашим участием», – сказал Беслан Эшба.

Тинатин Квашилава напомнила, что у них есть опыт работы в Абхазии с образовательными и культурными учреждениями, и они готовы рассмотреть предложения.

Прочитано 190 раз Последнее изменение Пятница, 12 июня 2020 17:04

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЕЩЕ У ОДНОГО КУРСАНТА ПОДТВЕРДИЛСЯ ДИАГНОЗ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.