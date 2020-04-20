БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ ДАТСКОГО СОВЕТА

Беслан Эшба рассказал о проектах, в реализации которых заинтересованы городские власти. Это, в первую очередь, образовательные проекты и проекты кредитования малого и среднего бизнеса.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве. Нам важно развивать в городе производственную базу. Предприниматели не могут брать кредиты под большие проценты. Подготовим наши предложения, вы их рассмотрите, проинформируете, на что можно рассчитывать, и мы будем понимать, какие есть перспективы для дальнейшего сотрудничества», – отметил мэр.

Он также подчеркнул, что в столичной администрации придают большое значение реализации образовательных проектов, в которых принимало бы участие подрастающее поколение.

«Нам важно, чтобы дети были вовлечены в такие проекты, чтобы им было интересно ходить в молодежные клубы, которые могут быть организованы, в том числе и с вашим участием», – сказал Беслан Эшба.

Тинатин Квашилава напомнила, что у них есть опыт работы в Абхазии с образовательными и культурными учреждениями, и они готовы рассмотреть предложения.