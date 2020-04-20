БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ ДАТСКОГО СОВЕТА
Cухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял регионального менеджера Датского совета по беженцам (DRC) в Абхазии Тинатин Квашилава.
Тинатин Квашилава проинформировала мэра о деятельности DRC в Абхазии.
Беслан Эшба рассказал о проектах, в реализации которых заинтересованы городские власти. Это, в первую очередь, образовательные проекты и проекты кредитования малого и среднего бизнеса.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве. Нам важно развивать в городе производственную базу. Предприниматели не могут брать кредиты под большие проценты. Подготовим наши предложения, вы их рассмотрите, проинформируете, на что можно рассчитывать, и мы будем понимать, какие есть перспективы для дальнейшего сотрудничества», – отметил мэр.
Он также подчеркнул, что в столичной администрации придают большое значение реализации образовательных проектов, в которых принимало бы участие подрастающее поколение.
«Нам важно, чтобы дети были вовлечены в такие проекты, чтобы им было интересно ходить в молодежные клубы, которые могут быть организованы, в том числе и с вашим участием», – сказал Беслан Эшба.
Тинатин Квашилава напомнила, что у них есть опыт работы в Абхазии с образовательными и культурными учреждениями, и они готовы рассмотреть предложения.
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