ЕЩЕ У ОДНОГО КУРСАНТА ПОДТВЕРДИЛСЯ ДИАГНОЗ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ»
Сухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 23 граждан, диагноз COVID - 19 подтвердился одного человека, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Это курсант, который в ближайшие часы будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.
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