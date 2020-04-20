ЕЩЕ У ОДНОГО КУРСАНТА ПОДТВЕРДИЛСЯ ДИАГНОЗ «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ»

Сухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 23 граждан, диагноз COVID - 19 подтвердился одного человека, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Это курсант, который в ближайшие часы будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.