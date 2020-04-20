 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
июня 10 2020

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Лиана Кварчелия, Центр гуманитарных программ. Право на образование является одним из ключевых прав человека. Еще…
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
июня 05 2020
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»
мая 29 2020
«НОВАЯ ФАЗА КРИЗИСА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ»

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСУ ВВОЗНОГО НДС

Новости Пятница, 12 июня 2020 21:37
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСУ ВВОЗНОГО НДС

Сухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. Эффективности ввозного НДС была посвящена рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваб с представителями предпринимательского сообщества страны. В совещании приняли участие первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, и.о. председателя Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия и др.

Участники встречи обсудили с предпринимателями подходы и механизмы совершенствования налоговой системы, в частности, взимания налога на добавленную стоимость.

 

Представители бизнеса поделились мнением относительно его эффективности, отметив, что в текущих условиях предпринимательской деятельности правительству важно пересмотреть принципы и сроки исчисления и уплаты НДС. 

По их мнению, важно также пересмотреть перечень товаров, не подлежащих обложению данным налогом с целью устранения необоснованного дифференцированного подхода.

f6f570c3286fcd7321d2981e411f0836.JPG

Кроме того, на встрече были подняты вопросы перспективы вступления в силу нового закона об упрощенной налоговой системе, регулирования условий уплат налогов по текущей общей системе налогообложения, возможности создания условий зачета сумм излишне уплаченных налогов и сборов, взаимозачёта между налогами и др.

Александр Анкваб отметил, что это первая встреча с предпринимателями и проведена она с целью формирования оперативных предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, определяющие принципы уплаты налога на добавленную стоимость, в частности, создания условий для отсрочки платежей.

По итогам совещания членам правительства поручено провести анализ предложений представителей бизнеса, произвести расчет финансовых рисков в части поступлений средств в бюджет республики при условии отсроченных НДС-платежей или снижения сегодняшней ставки.

Прочитано 177 раз Последнее изменение Суббота, 13 июня 2020 14:17

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В АБХАЗИИ ПРОДЛЕНЫ ДО 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.