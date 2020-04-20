АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСУ ВВОЗНОГО НДС

Участники встречи обсудили с предпринимателями подходы и механизмы совершенствования налоговой системы, в частности, взимания налога на добавленную стоимость.

Сухум. 12 июня 2020. Абхазия-Информ. Эффективности ввозного НДС была посвящена рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваб с представителями предпринимательского сообщества страны. В совещании приняли участие первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, и.о. председателя Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба, председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия и др.

Представители бизнеса поделились мнением относительно его эффективности, отметив, что в текущих условиях предпринимательской деятельности правительству важно пересмотреть принципы и сроки исчисления и уплаты НДС.

По их мнению, важно также пересмотреть перечень товаров, не подлежащих обложению данным налогом с целью устранения необоснованного дифференцированного подхода.

Кроме того, на встрече были подняты вопросы перспективы вступления в силу нового закона об упрощенной налоговой системе, регулирования условий уплат налогов по текущей общей системе налогообложения, возможности создания условий зачета сумм излишне уплаченных налогов и сборов, взаимозачёта между налогами и др.

Александр Анкваб отметил, что это первая встреча с предпринимателями и проведена она с целью формирования оперативных предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, определяющие принципы уплаты налога на добавленную стоимость, в частности, создания условий для отсрочки платежей.

По итогам совещания членам правительства поручено провести анализ предложений представителей бизнеса, произвести расчет финансовых рисков в части поступлений средств в бюджет республики при условии отсроченных НДС-платежей или снижения сегодняшней ставки.