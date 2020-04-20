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Абхазия Информ

ОЧАМЧЫРСКОЕ РОВД ВЕДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА В СЕЛЕ ЛАБРА

Новости Понедельник, 15 июня 2020 11:01
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ОЧАМЧЫРСКОЕ РОВД ВЕДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА В СЕЛЕ ЛАБРА

Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. В орган предварительного расследования ОВД по Очамчырскому району направлен материал по факту избиения группой лиц жителя с. Лабра Мелконяна Арутюна Симбадовича, 1967 года рождения.

Сообщение о нападении на пострадавшего гражданина поступило в дежурную часть ОВД по Очамчырскому району 13 июня в в 21:30.

Как сообщает пресс-служба МВД, дежурная следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что 13 июня примерно в 21 час на мобильный телефон пострадавшего поступило сообщение от жителя того же села о необходимости встречи. Приехав домой, пострадавший увидел у ворот группу лиц, которые без каких либо избили его. Арутюн Мелконян, освободившись от нападающих, произвел несколько выстрелов в воздух из хранимого в доме зарегистрированного автомата системы «Калашникова», после чего группа лиц покинула место происшествия.

По подозрению в нанесении побоев Мелконяну в ОВД по Очамчырскому району доставили пять жителей с. Лабра: Сеферяна Размика Миграновича, 1987 года рождения, Керселяна Аршака Смбатовича, 1988 года рождения, Кесяна Левона Григориевича, 1989 года рождения, Саряна Гарика Ашотовича, 1999 года рождения, Кесяна Ефрема Рафиковича, 1985 года рождения.

Собранные материалы по данному факту направлены в орган предварительного расследования ОВД по Очамчырскому району.

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