ОЧАМЧЫРСКОЕ РОВД ВЕДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА В СЕЛЕ ЛАБРА
Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. В орган предварительного расследования ОВД по Очамчырскому району направлен материал по факту избиения группой лиц жителя с. Лабра Мелконяна Арутюна Симбадовича, 1967 года рождения.
Сообщение о нападении на пострадавшего гражданина поступило в дежурную часть ОВД по Очамчырскому району 13 июня в в 21:30.
Как сообщает пресс-служба МВД, дежурная следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что 13 июня примерно в 21 час на мобильный телефон пострадавшего поступило сообщение от жителя того же села о необходимости встречи. Приехав домой, пострадавший увидел у ворот группу лиц, которые без каких либо избили его. Арутюн Мелконян, освободившись от нападающих, произвел несколько выстрелов в воздух из хранимого в доме зарегистрированного автомата системы «Калашникова», после чего группа лиц покинула место происшествия.
Собранные материалы по данному факту направлены в орган предварительного расследования ОВД по Очамчырскому району.
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