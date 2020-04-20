ОЧАМЧЫРСКОЕ РОВД ВЕДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА В СЕЛЕ ЛАБРА

Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. В орган предварительного расследования ОВД по Очамчырскому району направлен материал по факту избиения группой лиц жителя с. Лабра Мелконяна Арутюна Симбадовича, 1967 года рождения.

Сообщение о нападении на пострадавшего гражданина поступило в дежурную часть ОВД по Очамчырскому району 13 июня в в 21:30.

Как сообщает пресс-служба МВД, дежурная следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что 13 июня примерно в 21 час на мобильный телефон пострадавшего поступило сообщение от жителя того же села о необходимости встречи. Приехав домой, пострадавший увидел у ворот группу лиц, которые без каких либо избили его. Арутюн Мелконян, освободившись от нападающих, произвел несколько выстрелов в воздух из хранимого в доме зарегистрированного автомата системы «Калашникова», после чего группа лиц покинула место происшествия.