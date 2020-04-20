ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 9 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

.Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Центризбирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Парламента Республики Абхазия.

Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10. Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10. Барцыц Алмасхан Эдуардович - по Отхарскому избирательному округу №14. Робестан Иванович Габлия - по Отхарскому избирательному округу №14. Ахба Астамыр Яковлевич - по Гудаутскому избирательному округу № 18. Хагба Алхас Эсметович - по Гудаутскому избирательному округу № 18. Кокая Гарри Гурамович - по Кындыгскому избирательному округу № 31. Адлейба Джансух Ивановича по Кындыгскому избирательному округу № 31. Квициния Аидар Славикович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.

На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендуют по два кандидата, в округе №31 – три претендента.