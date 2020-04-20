ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 9 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
.Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Центризбирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Парламента Республики Абхазия.
- Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Барцыц Алмасхан Эдуардович - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Робестан Иванович Габлия - по Отхарскому избирательному округу №14.
- Ахба Астамыр Яковлевич - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
- Хагба Алхас Эсметович - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
- Кокая Гарри Гурамович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
- Адлейба Джансух Ивановича по Кындыгскому избирательному округу № 31.
- Квициния Аидар Славикович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендуют по два кандидата, в округе №31 – три претендента.
12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.
4 мая парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.
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