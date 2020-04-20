 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«АРУАА» ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛКОНЯНА ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА ЛАБРА
июня 15 2020

«АРУАА» ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛКОНЯНА ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА ЛАБРА

В связи с инцидентом, произошедшим в селе Лабра общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии…
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
июня 10 2020
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
июня 05 2020
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Календарь событий

« Июль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 9 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Новости Понедельник, 15 июня 2020 12:24
Оцените материал
(0 голосов)
ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 9 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

.Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Центризбирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Парламента Республики Абхазия.

  1. Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.  
  2. Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
  3. Барцыц Алмасхан Эдуардович - по Отхарскому избирательному округу №14.
  4. Робестан Иванович Габлия - по Отхарскому избирательному округу №14.
  5. Ахба   Астамыр Яковлевич - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
  6. Хагба Алхас Эсметович - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
  7. Кокая Гарри Гурамович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
  8. Адлейба Джансух Ивановича по Кындыгскому избирательному округу № 31.
  9. Квициния Аидар Славикович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.

На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендуют по два кандидата, в округе №31 – три претендента.

12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.

4 мая парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2020 12:27

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ОЧАМЧЫРСКОЕ РОВД ВЕДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА В СЕЛЕ ЛАБРА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.