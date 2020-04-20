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Абхазия Информ

ВСЕМ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО РАВНОЕ ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ НА АБХАЗСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

Новости Понедельник, 15 июня 2020 13:30
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ВСЕМ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО РАВНОЕ ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ НА АБХАЗСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Всем кандидатам в депутаты парламента Абхазии будет предоставлено равное эфирное время на Абхазском телевидении в соответствии с выборным законодательством. В ближайшее время состоится жеребьевка. Об этом журналистам сказал после заседания Центризбикома председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Сегодня ЦИК Абхазии зарегистрировал девять кандидатов в депутаты Парламента Республики Абхазия. Тамаз Гогия отметил, что выборы во всех четырех округах будут альтернативными . На этот раз не было кандидатов от политических партий. Все девять кандидатов были выдвинуты инициативными группами жителей.

Члены ЦИК обсудили текущие вопросы, в их числе и вопрос замены председателя окружной комиссии, который сам баллотируется в парламент.

«Актуальной темой при регистрации кандидатов в депутаты был вопрос о погашенных судимостях. У нас три кандидатуры, у которых были судимости, поэтому возникали вопросы по требованиям законодательства. Все вопросы были сняты, после того, как соответствующие структуры представили документы в ЦИК, доказывающие, что судимости у всех трех кандидатов погашены», - сказал Гогия.  

12 июля 2020 года состоятся выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31.

4 мая парламент принял постановления о досрочном прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2020 13:36

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