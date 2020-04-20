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Абхазия Информ

ДЕТСКИЙ ФОНД ООН СОВМЕСТНО С ЛАБОРАТОРИЕЙ STEM РАЗРАБАТЫВАЮТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Новости Понедельник, 15 июня 2020 15:32
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ДЕТСКИЙ ФОНД ООН СОВМЕСТНО С ЛАБОРАТОРИЕЙ STEM РАЗРАБАТЫВАЮТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Абхазии совместно с Лабораторией STEM разрабатывают техническую платформу для организации дистанционного обучения, сказал «Абхазия-Информ» сотрудник офиса ЮНИСЕФ в сухуме Рустам Аншба.

Он рассказал о том, что абхазские IT- технологи могут разработать платформу для дистанционного обучения с открытым исходным кодом, подобную системе Moodle или программе Zoom. Абхазская онлайн-система будет разрабатываться с учетом мнения местных экспертов в системе образовании.

«Безусловно, возникает большое количество сложностей с доступом в интернет. В связи с этим мы обратились к компаниям сотовой связи «А-Мобаил» и «Аквафон»,а также к интернет-провайдеру «Система», и договорились, что они будут предоставлять бесплатный доступ к мобильному интернету», - сказал Рустам Аншба.

Конечно, возникает другая проблема в Абхазии – это техническое оснащение преподавателей. «Не у всех есть доступ к компьютеру, нет планшетов. Мы постараемся обеспечить какую-то часть учителей ноутбуками и всем необходимым, чтобы они могли начать работать. Но мы не сможем обеспечить технически все 35 тысяч педагогов по Абхазии. И вряд ли у нас в Абхазии есть структура, которая могла бы сразу решить эту проблему», - считает Аншба.

Но у людей есть мобильные телефоны, которые также можно использовать для вхождения в систему.

В перспективе планируется создать виртуальные классы, чаты с учителем, с одноклассниками. Для учителей и учеников будет много возможностей, чтобы учеба не прерывалась из-за возможного ЧП или карантина.

Рустам Аншба особо подчеркнул, что при всей актуальности и востребованности новых методов обучения, в том числе и дистанционного с использованием различных образовательных платформ, они не могут полностью вытеснить традиционные формы обучения и живое общение учителя и учеников.

Детский фонд ООН в Абхазии совместно с Лабораторией STEM будут проводить обучающие семинары для педагогов, желающих постичь новым технологиям.

Прочитано 42 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2020 15:35

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