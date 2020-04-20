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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СЕГОДНЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Новости Понедельник, 15 июня 2020 15:40
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СЕГОДНЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел сегодня прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба Президента РА.  

К главе государства обращаются молодые люди, спортсмены, многодетные семьи, инвалиды, деятели культуры, науки и здравоохранения.

Большинство обращений касается вопросов трудоустройства, социального обеспечения и сельского хозяйства.

Аслан Бжания тщательно изучает все просьбы и обращения. Ни одно обращение не остается без реагирования.

По итогам приема граждан глава государства даст поручения соответствующим ведомствам для изучения обращений и принятия необходимых решений.

Прочитано 36 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2020 17:01

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