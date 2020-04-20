АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СЕГОДНЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел сегодня прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба Президента РА.
К главе государства обращаются молодые люди, спортсмены, многодетные семьи, инвалиды, деятели культуры, науки и здравоохранения.
Большинство обращений касается вопросов трудоустройства, социального обеспечения и сельского хозяйства.
Аслан Бжания тщательно изучает все просьбы и обращения. Ни одно обращение не остается без реагирования.
По итогам приема граждан глава государства даст поручения соответствующим ведомствам для изучения обращений и принятия необходимых решений.
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