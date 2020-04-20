К главе государства обращаются молодые люди, спортсмены, многодетные семьи, инвалиды, деятели культуры, науки и здравоохранения.

Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания провел сегодня прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба Президента РА.

Аслан Бжания тщательно изучает все просьбы и обращения. Ни одно обращение не остается без реагирования.

По итогам приема граждан глава государства даст поручения соответствующим ведомствам для изучения обращений и принятия необходимых решений.