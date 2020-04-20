УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ МВД РА НАПРАВЛЕНО В СУД
Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. 12 июня 2020 года Генеральная прокуратура РА завершила предварительное расследование и направила в Сухумский городской суд уголовное дело №319/822 по обвинению бывших сотрудников Управления уголовного розыска МВД РА. Об этом сообщается на сайте Генпрокупратуры РА.
Речь идет о начальнике УУР МВД РА, полковнике милиции Джикирба Бадри Владимировиче и заместителе начальника УУР МВД РА, подполковнике милиции Чедия Аслане Автандиловиче, обвиняемых по части 3 статьи 295 и части 1 статьи 295 УК Республики Абхазия, а также о начальнике отдела по раскрытию преступлений против собственности УУР МВД РА, майоре милиции Аутлеве Адгуре Борисовиче и старшем оперуполномоченном того же отдела, капитане милиции Кулове Виталии Мурадиновиче, обвиняемым по пунктам «а», «б», «в» части 3 статьи . 288 и части 4 статьи 105 УК Республики Абхазия.
Органом предварительного расследования бывшие сотрудники МВД обвиняются в халатности и превышении должностных полномочий, выразившемся в применении физического насилия в отношении Тарба Анзора Валиковича и повлекшем его смерть. Это случилось в ночь с 10 на 11 июля 2019 года в здании МВД РА.
Джикирба, Чедия, Аутлев и Кулов также обвиняются в халатности и неисполнении должностных обязанностей, повлекших нарушение прав задержанного Папава Нугзара Зурабовича. К Папава в ночь с 9 на 10 июля 2019 года в здании МВД было применено физическое насилие. Здоровью Папава нанесен вред средней степени тяжести.
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