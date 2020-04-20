УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ МВД РА НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. 12 июня 2020 года Генеральная прокуратура РА завершила предварительное расследование и направила в Сухумский городской суд уголовное дело №319/822 по обвинению бывших сотрудников Управления уголовного розыска МВД РА. Об этом сообщается на сайте Генпрокупратуры РА.

Речь идет о начальнике УУР МВД РА, полковнике милиции Джикирба Бадри Владимировиче и заместителе начальника УУР МВД РА, подполковнике милиции Чедия Аслане Автандиловиче, обвиняемых по части 3 статьи 295 и части 1 статьи 295 УК Республики Абхазия, а также о начальнике отдела по раскрытию преступлений против собственности УУР МВД РА, майоре милиции Аутлеве Адгуре Борисовиче и старшем оперуполномоченном того же отдела, капитане милиции Кулове Виталии Мурадиновиче, обвиняемым по пунктам «а», «б», «в» части 3 статьи . 288 и части 4 статьи 105 УК Республики Абхазия.