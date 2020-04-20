В 2022 ГОДУ В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ КИНОФЕСТИВАЛЬ «НЕДЕЛЯ ФИЛЬМОВ ГОВОРУХИНА»

Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Сегодня от имени Президента Республики Абхазия Аслана Бжания был возложен венок к могиле известного российского режиссера, сценариста, актера, общественно-политического деятеля Станислава Говорухина по случаю годовщины его смерти.

Президент Аслан Бжания поддержал идею проведения в 2022 году в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина». Он будет приурочен к 50-летию создания фильма Станислава Сергеевича «Робинзон Крузо», который был снят в Абхазии.