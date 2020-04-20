В 2022 ГОДУ В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ КИНОФЕСТИВАЛЬ «НЕДЕЛЯ ФИЛЬМОВ ГОВОРУХИНА»
Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Сегодня от имени Президента Республики Абхазия Аслана Бжания был возложен венок к могиле известного российского режиссера, сценариста, актера, общественно-политического деятеля Станислава Говорухина по случаю годовщины его смерти.
Президент Аслан Бжания поддержал идею проведения в 2022 году в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина». Он будет приурочен к 50-летию создания фильма Станислава Сергеевича «Робинзон Крузо», который был снят в Абхазии.
Аслан Бжания в ходе одного из своих визитов Москву намерен встретиться с вдовой Станислава Говорухина Галиной Борисовной, пригласить ее в Абхазию для участия в фестивале и обсудить возможность проведения выставки работ Станислава Говорухина, приуроченной к фестивалю. Аслан Бжания и Станислав Говорухин были лично знакомы и поддерживали хорошие отношения.
Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
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