 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«АРУАА» ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛКОНЯНА ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА ЛАБРА
июня 15 2020

«АРУАА» ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛКОНЯНА ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА ЛАБРА

В связи с инцидентом, произошедшим в селе Лабра общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии…
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
июня 10 2020
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
июня 05 2020
СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС: ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕН ЕЩЕ ОДИН КУРСАНТ С КОРОНАВИРУСОМ

Новости Понедельник, 15 июня 2020 23:03
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан о ситуации в республике.

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 32 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у одного человека. Это курсант, который в ближайшие часы будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя. 

Сегодня из обсервации в доме отдыха «Айтар» выписано 8 человек, все курсанты по линии СГБ.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них девять граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

 

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июня 2020 23:11

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В 2022 ГОДУ В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ КИНОФЕСТИВАЛЬ «НЕДЕЛЯ ФИЛЬМОВ ГОВОРУХИНА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.