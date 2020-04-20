ВЫЯВЛЕН ЕЩЕ ОДИН КУРСАНТ С КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 15 июня 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан о ситуации в республике.

За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 32 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у одного человека. Это курсант, который в ближайшие часы будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя.

Сегодня из обсервации в доме отдыха «Айтар» выписано 8 человек, все курсанты по линии СГБ.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них девять граждан находятся в Гудаутском госпитале, один прибудет туда в ближайшее время, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.