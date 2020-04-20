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Абхазия Информ

ПРИБЫВАЮЩИХ В АБХАЗИЮ ЧЕРЕЗ КПП «ПСОУ» БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ НА КОРОНАВИРУС

Новости Вторник, 16 июня 2020 10:52
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ПРИБЫВАЮЩИХ В АБХАЗИЮ ЧЕРЕЗ КПП «ПСОУ» БУДУТ ТЕСТИРОВАТЬ НА КОРОНАВИРУС

 Сухум. 16 июня 2020. Абхазия-Информ. 15 июня министр здравоохранения Тамаз Цахнакия и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния совершили инспекционную поездку на КПП «Псоу» абхазо-российской государственной границы.

Инспекция проводилась с целью проверки режима контроля перехода граждан через государственную границу Республики Абхазия с Российской Федерацией, осуществляемого совместными усилиями Гагрской ЦРБ, СЭС РА и медуправления МЧС.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, «в ходе инспекции были выявлены определенные сложности в работе тепловизора в условиях повышенной температуры окружающей среды в летний сезон. Принято решение провести дополнительные работы по улучшению условий вентилирования и модернизации помещения, в котором проводится термометрия граждан. Кроме того, обсуждался вопрос усиления службы контроля въезжающих на территорию Абхазии из России граждан, в частности, водителей спецтранспорта и грузового автотранспорта».

Также решено на базе передвижной мобильной поликлиники, расположенной на КПП «Псоу» осуществлять забор биоматериала для обследования на COVID-19 посредством ПЦР-диагностики. Биоматериал будет направляться в Сухум, в республиканскую баклабораторию.

Министры обсудили и ряд других вопросов смежной работы ведомств в условиях действия распоряжения Президента "Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19" от 13 июня.

Прочитано 24 раз Последнее изменение Вторник, 16 июня 2020 10:55

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