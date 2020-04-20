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Абхазия Информ

АЛХАС КОНДЖАРИЯ: СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ ГУДАУТСКОГО ГОСПИТАЛЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

Новости Вторник, 16 июня 2020 11:08
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АЛХАС КОНДЖАРИЯ: СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ ГУДАУТСКОГО ГОСПИТАЛЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

Сухум. 16 июня 2020. Абхазия-Информ. Замминистра здравоохранения Алхас Конджария рассказал о самочувствии пациентов с подтвержденным COVID-19, которые сегодня находятся в стационаре Гудаутского госпиталя.

По его словам, состояние больных расценивается как относительно удовлетворительное. Оно требует непосредственного нахождения в стационаре, но при этом больные чувствуют себя удовлетворительно, активных жалоб на состояние нет.

Что касается температуры, то она у больных есть, но это субфебрильная температура, не высокая – от 37 до 38 градусов. Выше не поднимается,  уточнил Алхас Конджария.

Как рассказал замминистра, состояние у всех пациентов сейчас стабильное, все на самостоятельном дыхании. «За всю историю борьбы с COVID-19 в Абхазии практически ни одного пациента к ИВЛ не подключали, был ряд эпизодов, когда пациентам давали подышать кислородом из-за низкой сатурации», - говорит Конджария.

Все проходящие в настоящее время стационарное лечение в Гудаутском госпитале – это молодые ребята, курсанты российских военных вузов, вернувшиеся в Абхазию на каникулы. Их заражение коронавирусом подтверждено результатами нескольких анализов.

«Вот и сегодня у нас четыре человека в перепостановке, и если результат будет отрицательный, то их выпишут в ближайшее время из Гудаутской больницы. За счет того, что это люди молодого возраста, болезнь у них протекает в легкой форме. Будем надеяться, что состояние их здоровья будет с каждым днем улучшаться. От себя же желаю удачи родным и близким, чтобы не переживали. Мы делаем все от нас зависящее для скорейшего выздоровления наших подопечных. И спасибо всему медицинскому сообществу, которое сегодня трудится на благо своей Родины», - заключил Алхас Конджария.

Прочитано 24 раз Последнее изменение Вторник, 16 июня 2020 11:19

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