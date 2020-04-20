ВМЕСТО «ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА» И «ГОРСВЕТА» БУДЕТ СОЗДАНО ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СТОЛИЦЫ

Сухум. 16 июня 2020. Абхазия-Информ. Муниципальные унитарные предприятия «Зелёное хозяйство» и «Горсвет Администрации г. Сухум» будут ликвидированы, а вместо них будет создано одно предприятие по благоустройству столицы.

Распоряжение о ликвидации МУПов подписал глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба.

Постоянно действующей комиссии администрации г. Сухум по ликвидации и реорганизации муниципальных организаций поручено обеспечить проведение предусмотренных действующим законодательством мероприятий по ликвидации МУП «Зелёное хозяйство» и «Горсвет».