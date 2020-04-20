ВМЕСТО «ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА» И «ГОРСВЕТА» БУДЕТ СОЗДАНО ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СТОЛИЦЫ
Сухум. 16 июня 2020. Абхазия-Информ. Муниципальные унитарные предприятия «Зелёное хозяйство» и «Горсвет Администрации г. Сухум» будут ликвидированы, а вместо них будет создано одно предприятие по благоустройству столицы.
Распоряжение о ликвидации МУПов подписал глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба.
Постоянно действующей комиссии администрации г. Сухум по ликвидации и реорганизации муниципальных организаций поручено обеспечить проведение предусмотренных действующим законодательством мероприятий по ликвидации МУП «Зелёное хозяйство» и «Горсвет».
В состав ликвидационной комиссии включены директор МУП «Зелёное хозяйство» Алхас Джопуа, и директор МУП «Горсвет» Самсон Ванача.
Ликвидационной комиссии также поручено уведомить в установленном законодательством порядке работников, сокращаемых по результатам проведения организационно-штатных мероприятий, предусмотренных данным распоряжением.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя главы администрации г. Сухума Астамура Ашуба.
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