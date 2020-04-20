В ИЮНЕ ИЗМЕНИТСЯ ГРАФИК ВЫПЛАТ АБХАЗСКИХ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

«При ежемесячной потребности фонда для осуществления социальных обязательств перед пенсионерами и получателями прочих социальных выплат в 91 млн рублей сегодня на счету Фонда 8 млн 400 тыс. рублей. Существенно снизились поступления страховых взносов как от хозрасчётных организаций, так и от государственных учреждений», – пояснил председатель Фонда.

По информации Гулария, из-за снижения темпов пополнения бюджета Фонда реальны нарушения сроков выплат пенсий в июне и в последующие месяцы.

Сухум. 16 июня. 2020. Абхазия-Информ . Вопросам обеспечения выплат пенсий и пособий за июнь посвящалась рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Денис Гулария отметил, что ведётся работа по взысканию задолженностей перед Фондом. По его словам, Фонд направляет плательщикам страховых взносов требование об уплате недоимки по страховым взносам, а в случае необходимости выставляет организации инкассовое поручение.

Таким образов, на счёт Фонда за 5 месяцев текущего года поступило 260 млн 586 тыс. рублей, а за аналогичный период 2019 года - 262 млн 586 тыс. рублей.

Однако ежемесячная потребность Фонда для выплаты всех пенсионных и иных обязательств в этом году составляет 91 млн рублей, при том, что потребность в 2019 году была на 20 млн рублей в месяц меньше нынешней. На увеличении ежемесячной потребности сказалось увеличение сумм доплат отдельным категориям получателей пенсий и пособий, а также увеличение реестра получателей пенсий.

Всего получателями пенсий и пособий в стране являются 44 685 граждан по 39 категориям, из них около 29 000 граждан – получатели пенсии по возрасту. Ранее начисления происходили с 18 числа каждого месяца.

По сообщению Гулария, Пенсионный фонд совместно с Минфином и Национальным банком РА пересмотрят текущий график начисления пенсий. По предварительным данным, выплаты пенсий с июня будут осуществляться в новом порядке – с 25 числа.

Глава правительства поручил Фонду контролировать поступления страховых взносов и исполнение страхователями их обязательств.

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Суммы, планируемые к выплатам за июнь 2020 года:

Сухум – 27 203 501,80 руб.

Сухумский район – 4 301 914,49 руб.

Гагрский район – 16 331 928,28 руб.

Гудаутский район – 13 282 973,60 руб.

Гулрыпшский район – 5 143 451,58 руб.

Очамчырский район – 13 909 590,37 руб.

Ткуарчалский район – 6 400 181,12 руб.

Галский район – 3 927 950 руб.

Добровольцы – 721 275 руб.

Итого: 91 222 766,2 руб.

Общее количество получателей пенсий:

Сухум – 11 117 человек.

Сухумский район – 2 400 человек.

Гагрский район –7 594 человек.

Гудаутский район – 7 409 человек.

Гулрыпшский район – 3 432 человек.

Очамчырский район – 5 296 человек.

Ткуарчалский район – 3 471 человек.

Галский район – 3 966 человек.

Итого: 44 685 человек.