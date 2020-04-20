В ИЮНЕ ИЗМЕНИТСЯ ГРАФИК ВЫПЛАТ АБХАЗСКИХ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
Сухум. 16 июня. 2020. Абхазия-Информ. Вопросам обеспечения выплат пенсий и пособий за июнь посвящалась рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
По информации Гулария, из-за снижения темпов пополнения бюджета Фонда реальны нарушения сроков выплат пенсий в июне и в последующие месяцы.
«При ежемесячной потребности фонда для осуществления социальных обязательств перед пенсионерами и получателями прочих социальных выплат в 91 млн рублей сегодня на счету Фонда 8 млн 400 тыс. рублей. Существенно снизились поступления страховых взносов как от хозрасчётных организаций, так и от государственных учреждений», – пояснил председатель Фонда.
Таким образов, на счёт Фонда за 5 месяцев текущего года поступило 260 млн 586 тыс. рублей, а за аналогичный период 2019 года - 262 млн 586 тыс. рублей.
Однако ежемесячная потребность Фонда для выплаты всех пенсионных и иных обязательств в этом году составляет 91 млн рублей, при том, что потребность в 2019 году была на 20 млн рублей в месяц меньше нынешней. На увеличении ежемесячной потребности сказалось увеличение сумм доплат отдельным категориям получателей пенсий и пособий, а также увеличение реестра получателей пенсий.
Всего получателями пенсий и пособий в стране являются 44 685 граждан по 39 категориям, из них около 29 000 граждан – получатели пенсии по возрасту. Ранее начисления происходили с 18 числа каждого месяца.
По сообщению Гулария, Пенсионный фонд совместно с Минфином и Национальным банком РА пересмотрят текущий график начисления пенсий. По предварительным данным, выплаты пенсий с июня будут осуществляться в новом порядке – с 25 числа.
Глава правительства поручил Фонду контролировать поступления страховых взносов и исполнение страхователями их обязательств.
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Суммы, планируемые к выплатам за июнь 2020 года:
Сухум – 27 203 501,80 руб.
Сухумский район – 4 301 914,49 руб.
Гагрский район – 16 331 928,28 руб.
Гудаутский район – 13 282 973,60 руб.
Гулрыпшский район – 5 143 451,58 руб.
Очамчырский район – 13 909 590,37 руб.
Ткуарчалский район – 6 400 181,12 руб.
Галский район – 3 927 950 руб.
Добровольцы – 721 275 руб.
Итого: 91 222 766,2 руб.
Общее количество получателей пенсий:
Сухум – 11 117 человек.
Сухумский район – 2 400 человек.
Гагрский район –7 594 человек.
Гудаутский район – 7 409 человек.
Гулрыпшский район – 3 432 человек.
Очамчырский район – 5 296 человек.
Ткуарчалский район – 3 471 человек.
Галский район – 3 966 человек.
Итого: 44 685 человек.
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