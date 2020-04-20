В 2020 ГОДУ АЖД ОСУЩЕСТВИЛА ПЕРЕВОЗКУ 13,7 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН И ОКОЛО 1 600 ВАГОНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУЗАМИ

В 2020 году АЖД осуществила перевозку 13 тысяч 700 граждан, около 1 600 вагонов с различными грузами, в том числе 580 вагонов угля.

По информации Агрба, в период карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции, доходные показатели от грузовых и пассажирских перевозок значительно снизились.

Агрба доложил главе правительства о работе предприятия, плановых мероприятиях, расходах и доходах организации.

Объём грузоперевозок в 2019 году составил 7 379 вагонов, а услугами АЖД воспользовались 323 тыс 300 пассажиров.

Общая сумма доходов от пассажирских перевозок в 2019 году составила 44 млн 826 тыс. рублей, от грузовых – 38 млн 351 тыс. рублей.

Кроме того, Агрба рассказал о задолженностях «Абхазской железной дороги».

«За последние годы сформировалась значительная задолженность перед государственными внебюджетными фондами, на текущий момент она достигает 33 млн рублей», - сказал Агрба.

Касаясь расходной части бюджета АЖД, Мирон Агрба отметил, что в список ежегодных мероприятий входит мониторинг и диагностика состояния железнодорожной инфраструктуры, её частичное восстановление и ремонт.

Премьер-министр Александр Анкваб обратил внимание руководства АЖД на необходимость погашения задолженностей перед внебюджетными фондами страны.