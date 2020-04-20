В 2020 ГОДУ АЖД ОСУЩЕСТВИЛА ПЕРЕВОЗКУ 13,7 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН И ОКОЛО 1 600 ВАГОНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ГРУЗАМИ
Сухум. 16 июня. 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с директором РУП «Абхазская железная дорога» Мироном Агрба, сообщает пресс-служба Кабинета министров..
Агрба доложил главе правительства о работе предприятия, плановых мероприятиях, расходах и доходах организации.
По информации Агрба, в период карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции, доходные показатели от грузовых и пассажирских перевозок значительно снизились.
В 2020 году АЖД осуществила перевозку 13 тысяч 700 граждан, около 1 600 вагонов с различными грузами, в том числе 580 вагонов угля.
Кроме того, Агрба рассказал о задолженностях «Абхазской железной дороги».
«За последние годы сформировалась значительная задолженность перед государственными внебюджетными фондами, на текущий момент она достигает 33 млн рублей», - сказал Агрба.
Касаясь расходной части бюджета АЖД, Мирон Агрба отметил, что в список ежегодных мероприятий входит мониторинг и диагностика состояния железнодорожной инфраструктуры, её частичное восстановление и ремонт.
Премьер-министр Александр Анкваб обратил внимание руководства АЖД на необходимость погашения задолженностей перед внебюджетными фондами страны.
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