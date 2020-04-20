АСТАМУР АШУБА: ВМЕСТО ТРЕХ ПОЯВИТСЯ ОДНО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

«Мы ликвидировали три муниципальных унитарных предприятия – «Спецавтохозяйство», «Зеленое хозяйство» и «Горсвет». Преобразуем их в единую структуру - МУП «Благоустройство». Также мы ликвидируем жилищное и коммунальное управления как юридические лица и преобразуем их в Жилищно-коммунальный департамент Администрации Сухума», - сказал заместитель главы Администрации.

Сухум. 16 июня. 2020. Абхазия-Информ. Во всех структурных подразделениях Администрации Сухума происходит реформа, сообщил сегодня заместитель главы столичной администрации Астамур Ашуба, комментируя распоряжение мэра о ликвидации муниципальных унитарных предприятий «Зеленое хозяйство» и «Горсвет».

«Цель всех этих изменений – все должно быть согласно законам Республики Абхазия. Старая форма существования предприятий в некоторых случаях противоречила законодательству. Вторая причина преобразований – контроль за деятельностью департаментов, третья – оперативность в принятии решений и их исполнения», - добавил Астамур Ашуба.

Он отметил, что речь не идет о тотальном сокращении штатов.

«При ликвидации предприятий кто-то может попасть под сокращение, но, в общем, мы стараемся сохранить всех сотрудников. Будет единая бухгалтерия и единое юридическое сопровождение вновь созданных департаментов, а не как было до этого», - сказал заместитель главы Администрации.