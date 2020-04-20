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Абхазия Информ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ И В АБХАЗИИ

Новости Среда, 17 июня 2020 10:22
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Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. Граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Абхаии, тоже смогут принять участие в глосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Как сообщает посольство России в Абхазии, оно состоится 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00 часов в помещении консульского отдела Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия по адресу г. Сухум, ул. Лакоба, д. 45 (вход с ул. Аидгылара).

Для участия в голосовании приглашаются российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Республики Абхазия.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в ходе голосования будут приняты необходимые меры по охране здоровья граждан.

Изменения в Конституции РФ,  которые вынесены на всенародное голосование, можно прочесть по ссылке: https://конституция2020.рф/pdf/ZakonConstitution2020.pdf

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2020 10:37

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