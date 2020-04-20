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Абхазия Информ

ОБЪЕМ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ АБХАЗИЯ НА 2020 ГОД СОСТАВЛЯЕТ 4 МЛРД 746 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 18 июня 2020 12:05
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ОБЪЕМ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ АБХАЗИЯ НА 2020 ГОД СОСТАВЛЯЕТ 4 МЛРД 746 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 18 июня 2020. Абхазия-Информ. Объем российской финансовой помощи, которую должна получить Абхазия в 2020 году, составляет 4 млрд 746 млн рублей. Из них: в целях социально-экономического развития республики – 3 млрд 246 млн рублей, в целях осуществления бюджетных инвестиций по линии «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА на 2020 – 2022 гг.» – 1 млрд 500 млн рублей.

По данным на 1 июня 2020 г., в Абхазию поступило 703,3 млн руб. – на цели социально-экономического развития РА, включая софинансирование зарплаты работников бюджетной сферы. По линии Инвестпрограммы пока ничего не поступало.

Как пояснил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба на пресс-конференции в АГТРК 17 июня, средства российской финпомощи поступали в соответствии с соглашением с федеральным органом исполнительной власти РФ - Министерством по делам Северного Кавказа.

«В связи с упразднением Министерства РФ по делам Северного Кавказа, его полномочия переданы Министерству экономического развития РФ. Соответственно пришлось перезаключить действующее соглашение и произвести другие согласительные мероприятия. На сегодня они полностью закончены, и мы в ближайшее время ожидаем поступления российской финансовой помощи», - сказал министр.  

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