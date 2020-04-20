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Абхазия Информ

ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ АБХАЗИЯ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ДО 2 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

Новости Среда, 17 июня 2020 20:12
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ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ АБХАЗИЯ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ДО 2 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. В связи с кризисной ситуацией в экономике, государство может потерять в виде налогов до 2 млрд рублей. Об этом сказал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба в пресс-центре Абхазской Гостелерадиокомпании, отвечая на вопросы журналистов абхазских СМИ.

Но не менее важно и то обстоятельство, что огромные потери несет и сам бизнес.

«Дело в том, что заработанный доход, из которого уплачиваются налоги в бюджет, – это условно 15% и бюджет их не получит. Но 85% не получит предприниматель, и это проблема, требующего серьезного подхода и предметного решения. И этим занимается руководство страны», - сказал Делба.

В целях стабилизации экономики и создания условий для улучшения деловой активности в республике, оказания содействия субъектам предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, минимизации негативных экономических последствий, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, и было принято 12 июня, по словам министра финансов, распоряжение президента Аслана Бжания «О мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия».

В нем даны поручения  правительству разработать ряд конкретных мер по поддержке предпринимателей. Речь идет о возможном продлении срока действия разрешительных и иных документов и лицензий на осуществление определенного вида деятельности; предоставлении отсрочки (рассрочки), полном или частичном освобождении от арендной платы по договорам аренды республиканского имущества; регулировании сроков пребывания и осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории республики; приостановления, отмены или переноса на более поздний срок проведения мероприятий налогового и таможенного контроля и др.

На вопрос, как обстоят дела с налогами, вице-премьер ответил: «Несомненно, уровень собираемости налогов за 5 месяцев достаточно высокий за счет мобилизации доходов, включая задолженности прошлых лет. Всё это помогло достигнуть неплохих результатов. Вместе с тем мы понимаем, что доходы бюджета формируются исходя из сезонности предпринимательской деятельности. Сегодня, оценивая результаты пяти месяцев, мы можем сказать, что 97% в таких условиях – это очень хорошие показатели. Но за 17 июньских дней мы потеряли порядка 37 млн рублей, а бюджетные задания на июнь и июль гораздо выше прошлых месяцев», - сказал Делба.

Он подчеркнул, что в курортный сезон плановые показатели фискальных органов всегда были значительно больше, чем в зимний период.

«Выпадение доходов государственного бюджета – это лишь часть системы. Мы наблюдаем аналогичную ситуацию и в Пенсионном фонде. Расходы пенсионного фонда в месяц достигают 94 млн рублей, что в нынешних условиях не обеспечивается источниками.

Законом о республиканском бюджете предусмотрены дотации Пенсионному фонду в объеме 137 млн рублей в год. 115 млн руб. уже предоставлено с опережением», - сообщил министр финансов.

В настоящее время задолженность налоговых агентов – юридических лиц Пенсионному фонду составляет более 350 млн рублей.

«По оценкам Пенсионного фонда, дефицит его бюджета в этом году может достичь 320 млн рублей, и эти деньги нужно будет находить для своевременной выплаты абхазских пенсий нашим гражданам», - отметил Делба.

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