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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА: В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ НА ЗАРПЛАТУ УХОДИТ БОЛЕЕ 70% БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Новости Среда, 17 июня 2020 19:07
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА: В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ НА ЗАРПЛАТУ УХОДИТ БОЛЕЕ 70% БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. Расходы по выплате зарплаты относятся к приоритетным защищенным статьям бюджета. Заработная плата работникам бюджетной сферы погашена за апрель месяц полностью. Сейчас идут выплаты за май. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба в пресс-центре Абхазской Гостелерадиокомпании.

«Несомненно, есть риски в обеспечении основных, защищённых статей расходов госбюджета, таких как зарплата, социальные пособия, пособия отдельным категориям граждан. Стабилизация госбюджета в сложившихся условиях является первоочередной задачей», - отметил Делба.

Он сообщил журналистам о том, что 12 июня президент издал распоряжение о некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы в период распространения коронавирусной инфекции. В нем определены приоритетные направления финансирования расходов, даны поручения правительству по установлению конкретных мер по стабилизации всей бюджетной системы. Речь идет о мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, усилению контроля за целевым использованием средств, усилению эффективности деятельности администратора доходов бюджета в части контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.

По словам Делба, расходы по зарплате несопоставимы с другими статями расходов в бюджете.

«У нас несколько уровней бюджетной системы и самый первый, основной – это республиканский бюджет. Его расходы несопоставимы с остальными вместе взятыми уровнями бюджетной системы,  в том числе и по фонду оплаты труда. Месячный    фонд оплаты труда по всей республике работникам бюджетной сферы составляет порядка 300 млн рублей, а это более 47% от общих расходов бюджета… Учитывая же нынешние обстоятельства заработная плата по отношению ко всем расходам бюджета составляет от 70 до 90%», - уточнил министр финансов.

Что касается графика выплаты зарплаты в июне, то он остается прежним. «Сегодня за счет средств республиканского бюджета обеспечиваются расходы на обороноспособность нашей страны, на правопорядок. Сегодня мы готовимся к финансированию расходов бюджетной сферы в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Общий объем расходов составляет более 200 млн рублей», - сказал Делба.

Он еще раз подчеркнул, что все обязательства государства по выплатам зарплаты, пособий и пенсий сохраняются, но сроки выплат могут быть подвержены временной корректировке.

«Возможно, будет предложение о реверсе выплаты пенсий и социальных пособий, но российская пенсия начнет выплачиваться с 18 числа, как и раньше», - сказал вице-премьер, министр финансов. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 17 июня 2020 19:21

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