ВЛАДИМИР ДЕЛБА: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКЦИЯ ВСЕЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НАШЕЙ СТРАНЫ
Сухум. 17 июня 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба в пресс-центре Абхазской Гостелерадиокомпании ответил на вопросы журналистов абхазских СМИ.
Журналистов интересовали вопросы исполнения бюджета, выплаты заработной платы, социальных пособий и пенсий, российской финансовой помощи, влияния пандемии коронавируса на финансово-экономическое положение Абхазии, приоритетных расходных обязательств, перспективы открытия абхазо-российской государственной границы и др.
«Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая весь мир и усугубившая мировой экономический кризис, не могла не сказаться и на экономике Абхазии. В этих условиях мы можем вести речь не о развитии экономики, а по возможности о стабилизации ситуации», - сказал Владимир Делба.
По его словам, имеет место значительное снижение внешнеторгового оборота. «Принятые ограничительные меры по защите здоровья населения от коронавируса не могли не затронуть одну из главных сфер экономики Абхазии – туристическую, а она наполняла не только государственный бюджет, но и экономику в целом», - сказал он.
Есть проблемы с поступлением доходов в бюджет.
«Мы прогнозируем общее снижение ВВП более чем на 10%. Не исключается и существенное снижение собственных доходов государственного бюджета, которые могут опуститься до двух млрд рублей (Собственные доходы Абхазии на 2020 год запланированы в объеме – 5 млрд 555 млн руб. – ред. АИ). Несомненно, в таких условиях повышаются риски финансового обеспечения основных задач государства», - заметил Делба и привел в качестве примера некоторые цифры.
Так за прошедшие пять месяцев этого года, по сравнению к аналогичным периодом прошлого, бюджет недополучил всего 37 млн рублей. А вот за 17 дней июня 2020 г. по сравнению с 2019 г. разрыв составил 75 млн рублей.
«Это несопоставимый уровень потерь доходов. Таким образом мы с начала года имеем выпадение более 109 млн рублей», - уточнил министр финансов.
Он также не исключает значительный рост дефицита бюджета. Государственный бюджет на 2020 год уже был принят с дефицитом в 302,67 млн рублей.
«Это требует от нас произвести в ближайшее время коррекцию всей бюджетной политики нашей страны», - сказал Делба.
Последнее от
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ НА ЗАРПЛАТУ УХОДИТ БОЛЕЕ 70% БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
- ПРОТЕСТИРОВАН 21 ЧЕЛОВЕК, ДИАГНОЗ COVID-19 НИ У КОГО НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ
- КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ПОРУЧЕНО РАЗРАБОТАТЬ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
- ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ НА 2020 ГОД
- ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА СОСТАВИЛИ 1 МЛРД 746 МЛН РУБЛЕЙ