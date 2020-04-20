ВЛАДИМИР ДЕЛБА: В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКЦИЯ ВСЕЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НАШЕЙ СТРАНЫ

«Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая весь мир и усугубившая мировой экономический кризис, не могла не сказаться и на экономике Абхазии. В этих условиях мы можем вести речь не о развитии экономики, а по возможности о стабилизации ситуации», - сказал Владимир Делба.

Журналистов интересовали вопросы исполнения бюджета, выплаты заработной платы, социальных пособий и пенсий, российской финансовой помощи, влияния пандемии коронавируса на финансово-экономическое положение Абхазии, приоритетных расходных обязательств, перспективы открытия абхазо-российской государственной границы и др.

По его словам, имеет место значительное снижение внешнеторгового оборота. «Принятые ограничительные меры по защите здоровья населения от коронавируса не могли не затронуть одну из главных сфер экономики Абхазии – туристическую, а она наполняла не только государственный бюджет, но и экономику в целом», - сказал он.

Есть проблемы с поступлением доходов в бюджет.

«Мы прогнозируем общее снижение ВВП более чем на 10%. Не исключается и существенное снижение собственных доходов государственного бюджета, которые могут опуститься до двух млрд рублей (Собственные доходы Абхазии на 2020 год запланированы в объеме – 5 млрд 555 млн руб. – ред. АИ). Несомненно, в таких условиях повышаются риски финансового обеспечения основных задач государства», - заметил Делба и привел в качестве примера некоторые цифры.

Так за прошедшие пять месяцев этого года, по сравнению к аналогичным периодом прошлого, бюджет недополучил всего 37 млн рублей. А вот за 17 дней июня 2020 г. по сравнению с 2019 г. разрыв составил 75 млн рублей.

«Это несопоставимый уровень потерь доходов. Таким образом мы с начала года имеем выпадение более 109 млн рублей», - уточнил министр финансов.

Он также не исключает значительный рост дефицита бюджета. Государственный бюджет на 2020 год уже был принят с дефицитом в 302,67 млн рублей.

«Это требует от нас произвести в ближайшее время коррекцию всей бюджетной политики нашей страны», - сказал Делба.